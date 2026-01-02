Fatih Ürek'in son durumu: Fatih Ürek bitkisel hayatta mı?
Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Fatih Ürek'in son durumu araştırılmaya devam ediyor. 15 Ekim'de İstanbul'daki evinde rahatsızlanan ve kalbi duran Ürek, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle yeniden hayata döndürülerek hastaneye kaldırılmıştı. Tedavisi süren Fatih Ürek hakkında ortaya atılan ölüm iddiaları sonrası, menajeri Mert Siliv'den açıklama geldi. İşte Fatih Ürek'in son durumu hakkında detaylar…
15 Ekim’de evinde rahatsızlanarak kalbi duran Fatih Ürek’in sağlık durumu gündemdeki yerini koruyor. Ünlü şarkıcı 20 dakika boyunca sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hayata döndürülerek yoğun bakıma alınmıştı. Son zamanlarda sosyal medyada Ürek’in öldüğüne dair çıkan iddialara karşılık menajeri tarafından açıklama geldi. Bu kapsamda “Fatih Ürek’in son durumu ne, bitkisel hayatta mı?” sorularının cevabı haberimizde. İşte tüm ayrıntılar…
FATİH ÜREK’İN SON DURUMU
15 Ekim’de evinde rahatsızlanarak kalbi duran Fatih Ürek, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hayata döndürüldü. Hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alınan Ürek’in tedavisi sürüyor.
MENAJERİNDEN GELEN AÇIKLAMA
59 yaşındaki sanatçı Fatih Ürek’in öldüğüne ilişkin iddialar sosyal medyada gündem oldu. Ardından konuyla ilgili menajeri Mert Siliv kısa sürede açıklama yaptı.
Menajer Siliv, "Fatih Ürek'in sağlık durumu stabil olmakla birlikte ciddiyetini korumaktadır. Yoğun bakımdaki tedavi süreci, uzman sağlık ekibimiz tarafından titizlikle sürdürülmektedir. Biz yalan haber değil, dua istiyoruz." diyerek iddiaları yalanladı.
HASTANEDEN GELEN AÇIKLAMA
Ürek'in sağlık durumuyla ilgili hastaneden yapılan son açıklamada,
"Değerli sanatçımız Fatih Ürek'in yoğun bakımdaki tedavisi sürmekte olup durumu kritik seyretmektedir. Hastamız, hekimlerimizin yakın takibinde tedavi edilmektedir. Süreçle ilgili herhangi bir gelişme olması halinde kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır. Tüm sevenlerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanılmıştı.