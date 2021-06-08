Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. Sayfa
ABONE OL

Fatih’te 4 katlı iş merkezinin çatısı alev alev yandı

İstanbul Fatih'te, 4 katlı bir iş merkezinin çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatıyı kısa sürede alevler sararken yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Fatih’te 4 katlı iş merkezinin çatısı alev alev yandı

Yangın, Cibali Mahallesi Atatürk Bulvarı Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir iş merkezinde saat 23.15 sıralarında çıktı.

Binanın çatısından alevlerin yükseldiğini görenler durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla çıkarak çatıdaki alevlere müdahale etti.

Polis ekipleri etrafta önlem alırken, sağlık ekipleri hazır bekletildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü. İHA'nın haberine göre; binanın çatısında hasar oluştu.

İtfaiye ve polis ekipleri yangının çıkış sebebini araştırıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Adana'da kanala düşen çocuğun cansız bedeni bulundu
GÜNDEMKanala düşen çocuğun cansız bedeni bulundu
Pazar günü yasağı ne zaman bitiyor? Pazar yasağı kalkacak mı, tarihi açıklandı mı?
GÜNDEMPazar günü yasağı ne zaman kalkıyor?
Bolu'da komşu iki aile arasında silahlı kavga: 4 yaralı
GÜNDEMBolu'da silahlı kavga: 4 yaralı
Bartın'da jandarma trafik aracı ile cip çarpıştı: 2'si uzman çavuş 4 yaralı
GÜNDEMBartın'da jandarma trafik aracı ile cip çarpıştı: 4 ...
KYK yurt başvuruları ne zaman başlıyor 2021? KYK yurt başvuru tarihleri açıklandı mı?
GÜNDEMKYK yurt başvuruları ne zaman başlıyor 2021?
Kurban Bayramı ikramiyesi ne kadar olacak 2021? Emekli Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak?
GÜNDEMKurban Bayramı ikramiyesi ne kadar olacak 2021?
Konya'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 2 ölü, 1 ağır yaralı
GÜNDEMKonya'da trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı
Antalya'da dere yatağında cansız beden bulundu
GÜNDEMDere yatağında cansız beden bulundu
Kına gecelerinin yasaklanması esnafı zor duruma düşürdü
GÜNDEMEsnafın kına isyanı!
Giresun’da denize giren 2 gençten biri boğuldu, diğeri kayıp
GÜNDEMDenize giren 2 gençten kötü haber!