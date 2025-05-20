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        Haberler Magazin Fatma Girik'in ölümünde ihmal yok

        Fatma Girik'in ölümünde ihmal yok

        Fatma Girik'in tedavisinde ihmaller olduğu için hayatını kaybettiğine yönelik iddia sonrası başlatılan soruşturma tamamlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.05.2025 - 08:55 Güncelleme: 20.05.2025 - 08:59
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        Türk sinemasının en etkin kadın oyuncularından olan Fatma Girik, 24 Ocak 2022'de 79 yaşındayken hayatını kaybetti. Girik'in vefat etme nedeni, Kovid-19'a bağlı çoklu organ yetmezliği olarak açıklandı.

        Fatma Girik'in ailesi, tedavisi sırasında ihmaller olduğu iddiasıyla İstanbul'daki özel bir hastane ve merhum sanatçının refakatçisi olan yeğeni Fatma Ahu Turanlı için suç duyusunda bulunmuştu.

        Söz konusu iddiayı soruşturan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Genel Soruşturma Bürosu, Sağlık Bakanlığı Mesleki Sorumluluk Kurulu ile enfeksiyon ve göğüs hastalıkları uzmanlarının bilgisine başvurdu. Uzman görüşlerinin alınmasını içeren incelemelerin tamamlanmasının ardından rapor hazırlandı.

        Fatma Girik'in cenazesi, 27 Ocak'ta kılınan cenaze namazının ardından Bodrum'da defnedildi.

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        Fatma Girik'e uygulanan tedavide ihmal olmadığı, Fatma Ahu Turanlı'nın ihmalkâr davranmadığına ilişkin hazırlanan raporda kovuşturmaya yer olmadığı kararı yer aldı.

        200 YAPIMDA ROL ALDI

        Fatma Girik, 57 yıllık kariyerinde TV dizisi ve sinema filmi olmak üzere 200 yapımda rol aldı.

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        #Fatma Girik
        #Kovid 19
        #türk sineması
        #Yeşilçam
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