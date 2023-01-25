“ÜLKESİ VE BU ÜLKENİN İNSANLARI İÇİN ELİNDEN GELENİ YAPARDI”

Fatma Girik’in manevi kızı Ahu Turanlı duygularını şöyle ifade etti: Teyzemdi ama ben onun elinde büyüdüm. Benim annemdi. Çok üzgünüm, tam bir yıl, çok zor bir şekilde geçti. Onun yokluğuna, onsuzluğa alışmak çok zordu. Maalesef elimizden bir şey gelmiyor. Fatma annem bir kere insanları, hayvanları, ülkesini çok severdi. Yani bu ülke için insanları için elinden geldiğince her şeyi yapmak isterdi. Onun yokluğuna alışmak hem bizim hem de milyonlarca seveni için çok zor. O '4 Yapraklı Yonca'dan biriydi. Son zamanlarında da her zaman yanındaydım. İyileşmeyi çok istiyordu. İçimiz bu gece buruk ama bir taraftan sevenlerinin burada olması beni mutlu ediyor.