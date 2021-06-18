Fatma Turgut'tan sevenlerine sürpriz 0:00 / 0:00

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Sözü ve müziği Fatma Turgut'a ve Can Baydar'a ait "Dünyalar Senin Olsun"un düzenlemesinde de Can Baydar, Ozan Tügen ve Tarkan Gözübüyük imzaları var. Turgut'un yeni single'ı "Dünyalar Senin Olsun", 21 Haziran Pazartesi günü tüm dijital müzik platformlarda yerini alacak.