Fava nasıl yapılır? Bakla ezmesi olarak da geçen bu güzel meze tarifini mutfaklarınızda denemeniz için tarifini sizlere aktarıyorum. Hazırsanız işte malzeme listemiz:

Fava Malzemeler:

2 su bardağı kuru bakla

1 adet soğan

1/3 çorba kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı tuz

½ su bardağı zeytinyağı

Fava Yapılışı: