Fava nasıl yapılır? Bakla ezmesi olarak da geçen bu güzel meze tarifini mutfaklarınızda denemeniz için tarifini sizlere aktarıyorum. Hazırsanız işte malzeme listemiz:
Fava Malzemeler:
- 2 su bardağı kuru bakla
- 1 adet soğan
- 1/3 çorba kaşığı şeker
- 1 tatlı kaşığı tuz
- ½ su bardağı zeytinyağı
Fava Yapılışı:
- Kuru baklaları bir gece önceden ıslatın.
- Ertesi sabah baklaları düdüklü tencereye alıp sıcak su ekleyerek pişirin.
- Çıkan köpüklü suyu dökün
- Tekrar sıcak su ekleyin.
- Soğanı 4 parçaya bölün.
- Ardından şeker ve tuzu ekleyerek düdüklünün ağzını kapatın.
- 20 dakika pişirin.
- Ocaktan indirdiğiniz baklayı hafif ılıyınca blenderden geçirip pürüzsüz hale getirin.
- Yarım su bardağı zeytinyağını ekleyin.
- Ezilmiş bakla koyu boza gibi olmalıdır.
- Cam bir kaba dökerek 8 saat kadar buzdolabında bekletin.
- Servis sırasında üzerine zeytinyağı ve kıyılmış dereotu, tuzlu sardalye, soğanla servis edebilirsiniz.
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