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Fazıl Say gazetecileri görünce yüzünü çevirdi

Önceki gün Bebek'te eşi Ece Dağıstan ile birlikte yürüyüş yaparken görüntülenen ünlü piyanist Fazıl Say, muhabirlerin sorularını yanıtsız bırakmayı tercih etti. İkili, ardından taksiye binerek, evlerinin yolunu tuttu

Fazıl Say gazetecileri görünce yüzünü çevirdi - Magazin haberleri
HABERTURK.COM

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Say, eşi Ece Dağıstan ile sahilde el ele yürürken objektiflere yansıdı.

Fazıl Say, kendisini çeken gazetecileri görünce yüzünü çevirdi. Muhabirlerin sorularını yanıtsız bırakan piyanist, daha sonra eşiyle taksiye binerek, oradan uzaklaştı.

FAZIL SAY'I ÇİLEDEN ÇIKARDI

Geçtiğimiz günlerde oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçını, fanatik Fenerbahçeli olan Fazıl Say da izlemişti. Süper Lig'in 27. haftasında iki takım arasında oynanan maç büyük heyecan yaşatmıştı.

Maçın bitmesine dakikalar kala, sarı-lacivertli ekibin forveti Samatta, müsait bir pozisyonda golü kaçırınca, Fazıl Say da sinirlerine hakim olamamıştı.

51 yaşındaki dünyaca ünlü piyanist, yayınladığı videoda önündeki yastığı koltuğa vurduğu görülmüştü. Fazıl Say'ın bu paylaşımı, sosyal medyada "Samatta, Fazıl Say'ı bile çıldırttı" şeklinde yorumlanmıştı.

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