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“Birçok sınavdan geçtim. Derin yara izleri kaldı ama hiç isyan etmedim. Canım kanım, melek ablama zarar geldi mi içimden bir aslan gücü çıkar. Dağları yıkar, dünyaları deviririm. 10 yıldır böbrek yetmezliği çekiyordu. Babamızın ölümüyle iflas noktasına ulaştı. Çok şükür kabustan uyandık. Her şey yoluna girdi.”