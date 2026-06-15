Fazla kilolarınızdan "detoks suyu" ile kurtulmak mümkün olmayabilir! Ödem attırıcı detoks suyu tarifleri gerçekten işe yarıyor mu?

İŞTE DENENEBİLECEK DETOKS SUYU TARİFLERİ

En bilinen tarif, bir sürahi suya dilimlenmiş salatalık, yarım limon ve birkaç nane yaprağı eklemek. İkinci seçenek, rendelenmiş taze zencefil ve limon dilimleriyle hazırlanan karışım. Yaz için ferahlatıcı bir alternatif ise karpuz parçaları ve nane. Karışımları birkaç saat buzdolabında bekletmek, tadın suya geçmesini sağlıyor.