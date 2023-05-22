Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fazla yağlar artık kabusunuz olmasın! Hızla kilo vermek için 13 ipucu

Hareketsiz bir yaşamın yoğun olduğu kış aylarında kilo almak çok daha kolaydır ancak vücuda oturmuş fazla yağlardan da kurtulmak bir o kadar zor görünebilir. Özellikle yaz aylarının gelmesiyle birlikte fazla yağları yok edip fit ve sağlıklı bir görünüme kavuşmak isteyenler için harika bir haberimiz var! Kilo kaybı yorucu bir süreç olmak zorunda değildir. İşte hızla kilo vermek için 13 ipucu…

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Fazla yağlar artık kabusunuz olmasın! Hızla kilo vermek için 13 ipucu

    Sizin ve vücudunuz için en iyi şekilde çalışan doğru ipuçlarını ve püf noktalarını bulmak, fazla kiloları hemen eritmenize kolayca yardımcı olabilir. Bu nedenle, hızlı bir şekilde 10 kilo vermek için en iyi korunan ipuçlarını paylaşan uzmanlar bu yolculuğunuz kolaylaştırmada imdadımıza yetişiyor. Uzmanların önermiş olduğu bu harika önerileri rutininize eklediğinizde terazi lehinize hareket etmeye başlayacak.
  • Fazla yağlar artık kabusunuz olmasın! Hızla kilo vermek için 13 ipucu

    İdeal kilonuza ulaşmak, belirli bir "program" veya "diyet" etrafında dönmemelidir. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC ), bunun yerine katı beslenme alışkanlıkları, stresi yönetmenin sağlıklı yolları ve düzenli egzersiz ile ulaşılabilir bir yaşam tarzı olması gerektiğini açıklıyor. Kilo verme çabalarında istikrarlı olan  (her hafta yaklaşık 1-2 kilo veren) bireylerin, kilolarını geri almama şansları daha yüksektir.
  • Fazla yağlar artık kabusunuz olmasın! Hızla kilo vermek için 13 ipucu

    PROTEİN ALIMINIZI ARTIRIN

    Amaç kilo kaybı olduğunda protein bir numaralı yardımcınız olacaktır. Neden? Beslenme yazarı ve Melissa Mitri Nutrition'ın sahibi Melissa Mitri, 'Protein istekleri azaltarak, iştahınızı kapatır ve vücudunuzun yağ yakma potansiyelini artırarak kilo verme çabalarınızı hızlandırabilir.' diyor. Mitri, yemeklerinize bir ila iki protein kaynağı eklemenizi önerir. Bir sonraki yemeğinize kümes hayvanları, et, tofu, yoğurt veya karışık kuruyemiş ekleyerek bunu kolayca yapabilirsiniz.
  • Fazla yağlar artık kabusunuz olmasın! Hızla kilo vermek için 13 ipucu

    NE YEDİĞİNİZİ VE İÇTİĞİNİZİ TAKİP EDİN

    Mitri, "İnsanların çoğunun ne kadar yediklerinin farkında olmadığını görüyorum. Bir yemek günlüğüne veya bir uygulamaya yazarak, kilo alımınızın nerede olduğunu görebilirsiniz, böylece kilo verme başarısı için geliştirmeniz gereken alanlara odaklanabilirsiniz." diyerek kilo kontrolü takibinin önemine dikkat çekiyor.
  • Fazla yağlar artık kabusunuz olmasın! Hızla kilo vermek için 13 ipucu

    "YA HEP YA HİÇ" ZİHNİYETİNİNDEN VAZGEÇİN!

    "Ya hep ya hiç" zihniyetiyle diyet yapmak, çabalarınızı boşa çıkarmanın kesin bir yoludur. Bunun yerine, her şeyi mükemmelleştirmeye çalışmak yerine kaydettiğiniz ilerlemeyi kutlayın. Mitri, "Örneğin, belki daha fazla sebze yiyorsunuz veya dün yaptığınızdan daha ağır kaldırıyorsunuz. Araştırmalar bize sürdürülebilir kilo kaybına yol açan şeyin mükemmeliyetçilikten ziyade tutarlı çaba olduğunu gösteriyor" diyor.
  • Fazla yağlar artık kabusunuz olmasın! Hızla kilo vermek için 13 ipucu

    YEMEKLERDEN ÖNCE BİR AVUÇ FISTIK YİYİN

    Yemekten 30 dakika önce bir avuç lezzetli yer fıstığının tadını çıkarmaktan daha iyi bir şey var mı? En iyi yanı bu tuzlu, kıtır kıtır müsamahanın kilo verme çabalarınızı desteklemesidir. The Nutrition Twins, "Diğer kuruyemişlerden daha fazla protein (porsiyon başına yedi gram), iyi bir lif ve iyi yağ kaynağı, 30'dan fazla temel vitamin ve mineral toplayacak ve kilo verme faydalarından yararlanacaksınız. Yer fıstığı ayrıca, neredeyse tüm yaşam tarzları için sürdürülebilir olan, uzun vadede sağlıklı bir diyet oluşturmada önemli faktörler olan, oldukça erişilebilir, uygun fiyatlı ve rafta dayanıklı oluyor." diyor.
  • Fazla yağlar artık kabusunuz olmasın! Hızla kilo vermek için 13 ipucu

    Nutrients dergisinde yayınlanan araştırma, günde iki öğün hafif tuzlu yer fıstığı ile başlamanın kilo vermenize yardımcı olabileceğini keşfetti.

    "Çalışmamız, sağlıklı doymamış yağlar bakımından yüksek olan yer fıstığının aslında kilo vermeye yardımcı olabileceğini buldu. İnsanlar kilo vermeye çalışırken yer fıstığının çok fazla kalori içerdiğine inandıkları için yer fıstığından kaçınılır. Ancak yer fıstığının aslında yüksek tokluk değeri vardır. Texas Tech'in Beslenme Bilimleri Departmanında araştırma görevlisi yardımcısı Kristina Petersen, bir basın açıklamasında, "Daha uzun süre tok hissetmenizi sağlıyorlar ve bu, kilo verme diyeti uygulayanlar için gerçekten yararlı olabilir" dedi.
  • Fazla yağlar artık kabusunuz olmasın! Hızla kilo vermek için 13 ipucu

    KARDİYONUZU ARTIRIN

    Kardiyonuzu hızlandırmak, kilo vermede ayrılmaz bir rol oynar. Mitri, "Ağırlık çalışması gibi diğer egzersiz stilleriyle karşılaştırıldığında, kardiyonun daha hızlı kilo verme sonuçları sağladığı görüldü" diyor.
  • Fazla yağlar artık kabusunuz olmasın! Hızla kilo vermek için 13 ipucu

    "Özellikle, yüksek yoğunluklu aralıklı antrenman (HIIT), kilo verme faydaları için incelenen bir kardiyo tarzıdır." Bu nedenle, spor salonuna bir sonraki gidişinizde, HIIT tarzı bir egzersiz sınıfına göz atın veya kendi rutininizi tasarlamanıza yardımcı olabilecek bir kişisel antrenöre danışın.
  • Fazla yağlar artık kabusunuz olmasın! Hızla kilo vermek için 13 ipucu

    DAHA FAZLA LİF TÜKETİN

    Mitri, "Lif bitki gıdalarında bulunur ve vücudunuzda sindirilmeden dolaşır. Diyetinize yeterli lif dahil etmek, sindirimi yavaşlatmaya yardımcı olur ve kilo vermenize yardımcı olabilecek hacim ve tokluk hissi sağlar" diye açıklıyor. Hedefiniz günde 25 gram yüksek lifli gıda tüketmek olmalıdır. Örnekler arasında kinoa, yulaf, kepek ve taze meyve ve sebzeler bulunur.
  • Fazla yağlar artık kabusunuz olmasın! Hızla kilo vermek için 13 ipucu

    YÜKSEK HACİMLİ, DÜŞÜK KALORİLİ YİYECEKLERİ TERCİH EDİN

    Mitri, "Hacimli yemek, genellikle yüksek su ve lif içeriğine sahip, hacmi yüksek ve kalorisi düşük yiyecekleri seçmeyi içerir" diye açıklıyor. Hacimli yemek, doğal olarak daha az kalori tüketirken sizi tok tuttuğu için kilo verme çabalarınız için faydalı olabilir. Yüksek hacimli yiyeceklere örnek olarak meyveler (çilek ve karpuz), sebzeler (yapraklı yeşillikler ve salatalık) ve tahıllar (kahverengi pirinç ve yulaf) verilebilir.
  • Fazla yağlar artık kabusunuz olmasın! Hızla kilo vermek için 13 ipucu

    YEMEKTEN ÖNCE 10 DERİN NEFES ALIN

    Yemeklerden önce 10 derin nefes almak vücudunuzun "gevşeme" (veya parasempatik) sistemini harekete geçirebilir. Bu, vücudunuza ne koyduğunuz konusunda daha akıllı kararlar vermenize, daha yavaş yemenize, yiyecekleri daha verimli bir şekilde sindirmenize ve yemeyi bırakmanın en iyi zamanı olduğunu bilmenize yardımcı olacaktır. The Nutrition Twins, "Nihayetinde bu vücudunuzun daha verimli çalışmasına yardımcı olur. Vücut en iyi şekilde çalıştığında, metabolizma daha verimli çalışır ve kilo vermek daha kolaydır." diyor.
  • Fazla yağlar artık kabusunuz olmasın! Hızla kilo vermek için 13 ipucu

    Bu yüzden dörde kadar sayarken burnunuzdan nefes alın, yediye kadar sayarken havayı ciğerlerinizde tutun ve sonra sekize kadar sayarken yavaş yavaş ağzınızdan nefes verin.
  • Fazla yağlar artık kabusunuz olmasın! Hızla kilo vermek için 13 ipucu

    SEBZELİ YARIM TABAK KURALINA UYUN

    Sebzeli yarım tabak kuralına uymaya başlamanın tam zamanı! Bu ise şöyle oluyor: Tabağınızın yarısı buğulanmış sebzelerle doldurulmalı. Onları limon, baharatlar ve otlar ile tatlandırabilirsiniz. Tereyağı veya sıvı yağ ile değil. Önce sebzelerinizi tüketin. Bu, lifle dolu, düşük kalorili bir yiyecekle karnınızı doyurmanıza yardımcı olacaktır. The Nutrition Twins, "Daha ağır yiyecekleri yerken, muhtemelen tabağınızdaki her şeyi yiyemeyeceksiniz, bu nedenle fazla çaba sarf etmeden tükettiğiniz kalorileri önemli ölçüde azaltacaksınız" diye açıklıyor.
  • Fazla yağlar artık kabusunuz olmasın! Hızla kilo vermek için 13 ipucu

    PAKET YİYECEKLERDEN FAZLA SOSU BOŞALTIN

    Hızlı bir şekilde kilo kaybetmek istiyorsanız, paket siparişlerinizdeki fazla sosu boşaltmak akıllıca bir alışkanlıktır. Beslenme İkizleri "Sipariş ettiğiniz yiyeceklerde sos oranı yüksek kalorili, bir baş döndürücü olabilir ve paket servis kutusunda ne kadar uzun süre kalırsa, gıda tarafından emilme olasılığı o kadar yüksektir." diye açıklıyor.
  • Fazla yağlar artık kabusunuz olmasın! Hızla kilo vermek için 13 ipucu

    Peki ne yapmalı? Yemeğinizi teslim aldığınız anda servis tabağına alın ve fazla sosu paket servis kabında saklayın! The Nutrition Twins, "Hala tüm lezzeti alacaksınız, ancak belinizi ve yağlı ağız hissini tüm kalori yüklü ekstra sostan kurtaracaksınız" diye ekliyor.
  • Fazla yağlar artık kabusunuz olmasın! Hızla kilo vermek için 13 ipucu

    UYANIR UYANMAZ SU İÇİN

    Tam uyanır uyanmaz H2O ile doymayı alışkanlık haline getirin. Mitri, "İçme suyu, sağlıklı bir kilo verme planının en önemli parçalarından biri olmaya devam ediyor" diye açıklıyor.
  • Fazla yağlar artık kabusunuz olmasın! Hızla kilo vermek için 13 ipucu

    "Uyanır uyanmaz bir bardak su içerek su alımınızı kolayca artırabilirsiniz. Sekiz onsluk bir bardak veya su şişesini komodininizde bulundurun ve sabahları hemen için. Güne kahve yerine su ile başlayın. İlk şey, güne doğru başlamanıza yardımcı olur."
  • Fazla yağlar artık kabusunuz olmasın! Hızla kilo vermek için 13 ipucu

    SÜT ÜRÜNLERİNİ AZALTIN

    Peynir, tam yağlı süt, tereyağı, ekşi krema ve çiftlik soslarının hepsi ekstra gereksiz kalorilerle gelir. Lezzetli bir güveç, burrito veya omlet hazırlarken peyniri ikiye bölerseniz; bir restorandan sipariş verirken "peynirin üzerine hafif" gitmesini isteyin ve kahvenizde normalde kullanacağınız sütün sadece yarısını kullanın, tartıya çıktığınızda büyük bir fark göreceksiniz.
  • Fazla yağlar artık kabusunuz olmasın! Hızla kilo vermek için 13 ipucu

    The Nutrition Twins, "Ekstra lezzet için peynir yerine besin mayasını veya doğranmış zeytinleri, ekşi krema yerine az yağlı yoğurdu, kahvede krema yerine şekersiz badem sütünü ve kremsi bir doku için salatalarda peynir yerine avokadoyu deneyin" diyor.
  • Fazla yağlar artık kabusunuz olmasın! Hızla kilo vermek için 13 ipucu

    YEMEKLERDEN ÖNCE BİR FİNCAN YEŞİL ÇAYININ TADINI ÇIKARIN

    Siyah, yeşil ve oolong çaylarının tümü, gevşemeyi ve uyanıklığı destekleyen theanine amino asidine sahiptir. Bu, tipik olarak duygusal yeme veya stresle ilişkilendirilen aşırı yeme veya tıkınırcasına yeme dürtüsünden kaçınmanıza yardımcı olabilir.
  • Fazla yağlar artık kabusunuz olmasın! Hızla kilo vermek için 13 ipucu

    The Nutrition Twins, "Hem buzlu çay hem de ılık çay işe yarayacaktır. Ilık çay yatıştırıcıdır ve ısı, gazın akmasını önleyerek sinirleri sakinleştirmeye yardımcı olabilir, bu da sakinleştirici ritüele katkıda bulunur. Hem soğuk hem de ılık çaydaki sıvı, avantaj elde etmenize yardımcı olur. Böylelikle açlıktan kurtulmuş olursunuz." açıklamalarında bulunuyor.

    Kaynak: Conters for Disease Control and Prevention, National Library of Medicine, eurekalert.org

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.