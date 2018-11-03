FC Nordsjaelland - Aalborg maçı heyecanı

Danimarka Süperlig maçında FC Nordsjaelland ile Aalborg, 04 Kasım 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 16:30. FC Nordsjaelland 16 puana sahip olarak 10. sırada yer alırken Aalborg 19 puanda ve 6. sırada. FC Nordsjaelland, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Aalborg son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 506. İddaa'da FC Nordsjaelland kazanır 1.80, berabere biter 3.30, Aalborg kazanır 2.90 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.95, üst oranı 1.45. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.85.

FC Nordsjaelland son hafta oynanan FC Copenhagen maçında 0-0 berabere kaldı.

Aalborg, Brondby karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

FC Nordsjaelland, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. FC Nordsjaelland, kendi sahasında 15 gol attı, 8 gol yedi.

Aalborg ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Aalborg, 11 gol atarken 8 gol yedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ