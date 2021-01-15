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HaberlerGündem3. SayfaFECİ DRAM! Son dakika: Babasını öldürmüştü! "Sen delisin' dedi, orada film koptu!"
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Babasını öldürmüştü! "Sen delisin' dedi, orada film koptu!"

Antalya'da babasını öldürüp annesini de bıçakla ağır yaraladıktan sonra polis tarafından ayağından vurularak etkisiz hale getirilip tutuklanan şizofren hastasının duruşması yapıldı. Katil zanlısı Erdal Kuran tutuklu bulunduğu Alanya Cezaevi’nden SEGBİS aracılığıyla katıldığı duruşmada olay günü babasına kendisini evlendirmesini söylediğini belirterek, "Bana 'Sen delisin' dedi. Orada film koptu. Ben şizofren hastasıyım. Babamın öldüğünü Adana’da tedavi sırasında öğrendim. Anneme saldırdığım anları hiç hatırlamıyorum" dedi

FECİ DRAM! Son dakika: Babasını öldürmüştü!
Babasını öldürmüştü! "Sen delisin' dedi, orada film koptu!"
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İHA

Antalya'da, Örnek Mahallesi'nde annesi ve babasıyla birlikte yaşayan ve şizofreni hastası olduğu bildirilen Erdal Kuran, 17 Mart 2020 sabahı 09.00 sıralarında aralarında çıkan tartışma sırasında babası İsmail Kuran'ı bıçaklayarak öldürdü.

"BABAMI ÖLDÜRDÜM ANNEMİ YARALADIM"

Annesi Emine Kuran'ı da yaraladıktan sonra üzerinde kanlı eşofman ve elinde bıçakla sokağa çıkarak "Babamı öldürdüm, annemi yaraladım" diye bağırmaya başladı.

AĞIR YARALI ANNE HASTANEYE KALDIRILDI

İHA'da yer alan habere göre vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ekibi ve itfaiye sevk edilirken, ağır yaralanan anne Emine Kuran sağlık ekipleri tarafından evden alınarak hastaneye götürüldü.

AYAĞINDAN VURULARAK DURDURULDU

Elinde bıçakla uzun süre polis ekiplerine direnen Erdal Kuran, çevredekilere saldırma ihtimaline karşı Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan iznin ardından polis tarafından ayağından vurularak etkisiz hale getirildi. Ambulansa polis ve sağlık görevlileri tarafından güçlükle bindirilen Erdal Kuran, Manavgat Devlet Hastanesine götürüldü.

RUH VE SİNİR HASTALIKLARI HASTANESİNDE YATTI

Tedavisinin ardından Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine götürülen Erdal Kuran, sevk edildiği sulh ceza hakimi tarafından tutuklandı. Erdal Kuran, akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için bir süre Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde yatarak tedavi gördü.

ZANLIYA ŞİZOFRENİ RAPORU VERİLDİ

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Erdal Kuran hakkında babası İsmail Kuran’a karşı ‘üst soydan birine karşı kasten öldürme’, annesi Emine Kuran’a karşı ‘üst soydan birini kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan hazırlanan iddianamede ayrıca sanık hakkında Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nden ‘şizofreni’ hastası olduğunu yönünde rapor verildiği belirtildi.

HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

İddianamenin kabul edilmesinin ardından Erdal Kuran’ın yargılamasına başlandı. Manavgat 2’nci Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Erdal Kuran tutuklu bulunduğu Alanya Cezaevi’nden SEGBİS aracılığıyla katılırken, annesi, kardeşleri ve avukatı salonda hazır bulundu.

"BABAMIN ÖLDÜĞÜNÜ TELEFONDAN GÖSTERDİLER"

Kimlik tespiti sırasında sanık Erdal Kuran, mahkeme başkanının ‘gelirin ne kadar’ sorusuna, “Benim hiçbir gelirim yok, ben çalışmıyorum. Bana annem babam bakıyor” şeklinde cevap verdi. Mahkemedeki ifadesinde olayı hiç hatırlamadığını belirten Erdal Kuran, “Ben şizofren hastasıyım. Babamın öldüğünü Adana’da tedavi sırasında bana telefondan gösterdikleri zaman öğrendim. O zamana kadar yaşıyor sanıyordum” dedi.

"BANA 'SEN DELİSİN' DEDİ ORADA FİLM KOPTU"

Mahkeme başkanının olayın nasıl olduğunu sorması üzerine Erdal Kuran, “Olay günü benim kaldığım 3. kattaki daireye babam geldi. Kendisine ‘Bana sen bakıyorsun, beni evlendir’ dedim. O da bana ‘Sen delisin’ dedi. Orada film koptu. Tartışırken bana sopayla saldırdı. Gidip mutfaktan bıçağı aldım, sonrasını hatırlamıyorum” dedi.

"ANNEME SALDIRDIĞIMI HATIRLAMIYORUM"

Mahkeme başkanının ‘annene neden saldırdın’ şeklindeki sorusuna ise “Anneme saldırdığımı hatırlamıyorum, ne diyebilirim ki? Ben 1987’den beri ilaç kullanıyorum. Birçok kere intihar girişiminde bulundum” diye cevap verdi.

ANNE: "EVE GELİRSE BAKAMAM"

Duruşmada gözyaşlarına hakim olamayan ve ayakta duramadığı için oturarak ifadesini veren anne Emine Kuran oğlundan şikayetçi olduğunu belirterek, “O gün eşim, oğlum ve ben, üçümüz evdeydik. Sesler geldi, ben gördüğümde babasının boğazını sıkıyordu. Onu yatırdı, öldürdü. Bu sırada ben bir merdivene gidip bağırıyordum, bir yanlarına gidiyordum. Babasını öldürdükten sonra bana da saldırdı, her yerimi kesti” dedi.

"OĞLUMU ALLAH'A VE DEVLETE EMANET EDİYORUM"

Anne Emine Kuran gözyaşlarıyla verdiği ifadesini şöyle sürdürdü: “Bu benim evladım. Benim belimde platin var. O orada kalsın, orada olursa bakarım. Ama eve gelirse bakamam. Oğlumu önce Allah'a sonra devlete emanet ediyorum.” Erdal Kuran’ın kız kardeşi Emel, ağlayarak abisinden şikayetçi olduğunu belirtip, “Ben gittiğimde babam ölmüştü. Annem yaralıydı, merdivendeydi. Ben kardeşimi önce Allah’a sonra size emanet ediyorum.”

DURUŞMA İLERİ BİR TARİHE ERTELENDİ

Duruşmanın sonunda mahkeme heyeti, sanık Erdal Kuran hakkında İstanbul Adli Tıp Kurumu 4’üncü İhtisas Dairesinin kararının beklenmesine, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı ileri tarihe erteledi.

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