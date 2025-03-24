Feci ölüm! Camdan dışarı fırladı!
Aydın'da feci bir kaza meydana geldi. Bir yolcu otobüsünün şarampole devrildiği olayda camdan fırlayan 27 yaşındaki Umut Ergül adlı yolcu yaşamını yitirdi
Aydın'ın Kuyucak ilçesinde, yolcu otobüsünün bariyere çarpıp şarampole girdiği kazada Umut Ergül (27) öldü, 26 kişi yaralandı.
DHA'nın haberine göre kaza, saat 03.00 sıralarında Aydın-Denizli Otoyolu Yamalak mevkisinde meydana geldi.
BARİYERE ÇARPTI ŞARAMPOLE DEVRİLDİ
Aydın'dan Antalya'ya giden G.D.’nin kontrolünü yitirdiği yolcu otobüsü, bariyerlere çarparak şarampole girdi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, kazada camdan fırlayan yolcu Umut Ergül'ün hayatını kaybettiğini belirledi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Otobüs şoförü G.D.'nin de aralarında bulunduğu 26 yaralı ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Umut Ergül'ün cenazesi olay yeri incelemesinin ardından cenazesi Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.