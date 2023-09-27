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        Haberler Gündem 3. Sayfa Feci kaza kamerada! Bir çocuk annesiydi! Öldüren geçiş!

        Feci kaza kamerada! Bir çocuk annesiydi! Öldüren geçiş!

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde, iki motosikletin çarpıştığı kazada, bir çocuk annesi 28 yaşındaki Zehra Kılıçaslan yaşamını yitirdi, 1 kişi de ağır yaralandı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından yürütülüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 08:35 Güncelleme: 27.09.2023 - 08:35
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        Feci kaza kamerada! Bir çocuk annesiydi! Öldüren geçiş!
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        Muğla'da yaşanan feci kaza, dün akşam saat 18.30 sıralarında Fethiye ilçesi, Osman Kaya Bulvarı'nda meydana geldi.

        YAYA GEÇİDİNDE ÇARPIŞTILAR

        DHA'da yer alan habere göre Mehmet Orhan (63) yönetimindeki motosiklet, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Zehra Kılıçaslan (28) yönetimindeki motosikletle çarpıştı.

        İKİ SÜRÜCÜ YOLA SAVRULDU

        Çarpışmanın şiddetiyle iki sürücü de yola savrulurken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        EVLİ VE 1 ÇOCUK ANNESİYDİ

        Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde evli, 1 çocuk annesi Kılıçaslan'ın hayatını kaybettiği, diğer sürücü Orhan'ın ise ağır yaralandığı belirlendi.

        YARALI SÜRÜCÜ TEDAVİYE ALINDI

        Mehmet Orhan Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Zehra Kılıçaslan'ın cansız bedeni ise kaza yerindeki incelemenin ardından morga götürüldü.

        KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

        Öte yandan, kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından yürütülüyor.

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        #Muğla
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