Feci kaza kamerada! Bir çocuk annesiydi! Öldüren geçiş! Muğla'nın Fethiye ilçesinde, iki motosikletin çarpıştığı kazada, bir çocuk annesi 28 yaşındaki Zehra Kılıçaslan yaşamını yitirdi, 1 kişi de ağır yaralandı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından yürütülüyor

Demirören Haber Ajansı Giriş: 27.09.2023 - 08:35 Güncelleme: 27.09.2023 - 08:35 facebook

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