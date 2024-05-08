İstanbul'da olay, dün saat 18.20 sıralarında, Silivri Mahallesi'nde bulunan bir kafenin kaldırım üzerindeki dış kısmında meydana geldi.

DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre bir kişi, emanet aldığı motosikletle kaldırımdan ilerlediği sırada, fren yerine gaza basınca kafenin kaldırım kısmında masalarda oturan müşterilerin arasına daldı.

Kazada 1'i işletme sahibi 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan kişiler ambulansla hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri ise olay yerinde güvenlik kameralarını inceleyerek işlem yaptı.

"HERKES BOWLİNG TOPU GİBİ YERE DEVRİLDİ"

Yaşananları anlatan Bülent Taşkın, "Normalde motorcu arkadaşın yan yoldan geçmesi gerekirken burada insanların oturmuş olduğu bölümden geçti. Frene basması gerekirken galiba şaşırıyor ve gaz veriyor. Gaz verdiği için burada oturan kalabalığın arasına dalıyor. Ondan sonra zaten herkes bowling topu gibi yere devrildi.

Bilinçli bir şey yaptığını düşünmüyorum ama sonuçta o kadar insan yaralandı. Hayatım boyunca böyle bir olay görmedim. Yaralananlar vardı, 4-5 kişi yaralandı. Hastanelik olanlar oldu ama ciddi bir şey yoktu" dedi.