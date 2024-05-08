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        Haberler Gündem 3. Sayfa FECİ KAZA! Motosiklet kafeye daldı! O anlar kamerada - Son dakika haberi

        Motosiklet kafeye daldı! O anlar kamerada!

        İstanbul Fatih'te, bir motosikletli, kafede oturan müşterilerin arasına daldı. Motosiklet, masalarda oturan müşterilere çarparak durabildi. 4 kişinin yaralandığı kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı. İşte o anlar...

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 15:13 Güncelleme: 08.05.2024 - 15:14
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        Motosiklet kafeye daldı! O anlar kamerada!
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        İstanbul'da olay, dün saat 18.20 sıralarında, Silivri Mahallesi'nde bulunan bir kafenin kaldırım üzerindeki dış kısmında meydana geldi.

        FREN YERİNE GAZA BASMIŞ

        DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre bir kişi, emanet aldığı motosikletle kaldırımdan ilerlediği sırada, fren yerine gaza basınca kafenin kaldırım kısmında masalarda oturan müşterilerin arasına daldı.

        4 YARALI AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

        Kazada 1'i işletme sahibi 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan kişiler ambulansla hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri ise olay yerinde güvenlik kameralarını inceleyerek işlem yaptı.

        KAFENİN SAVAŞ ALANINA DÖNDÜĞÜ ANLAR KAMERADA

        Motosikletin bir anda hızlanarak kafedeki masaları devirip, müşterilere çarpması ve vatandaşların kaçışma anı, güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

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        "HERKES BOWLİNG TOPU GİBİ YERE DEVRİLDİ"

        Yaşananları anlatan Bülent Taşkın, "Normalde motorcu arkadaşın yan yoldan geçmesi gerekirken burada insanların oturmuş olduğu bölümden geçti. Frene basması gerekirken galiba şaşırıyor ve gaz veriyor. Gaz verdiği için burada oturan kalabalığın arasına dalıyor. Ondan sonra zaten herkes bowling topu gibi yere devrildi.

        Bilinçli bir şey yaptığını düşünmüyorum ama sonuçta o kadar insan yaralandı. Hayatım boyunca böyle bir olay görmedim. Yaralananlar vardı, 4-5 kişi yaralandı. Hastanelik olanlar oldu ama ciddi bir şey yoktu" dedi.

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        #istanbul
        #motosiklet kazası
        #Son dakika haberler
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