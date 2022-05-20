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Haberler Gündem 3. Sayfa Feci olay! Sulama kanalına giren 2 genç boğuldu
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Adana'da sulama kanalına giren 2 genç boğuldu

Adana'da feci bir olay yaşandı. Kentte sulama kanalına giren iki genç boğuldu. Olay yerine giden gençlerin yakınları gözyaşı dökerek çalışmaları izledi

Feci olay! Sulama kanalına giren 2 genç boğuldu
AA

Hasan Arslan (18) ve arkadaşı Emin Aydemir (19), serinlemek için merkez Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi yakınından geçen Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalına girdi.

AA'da yer alan habere göre iki gencin akıntıya kapılarak gözden kaybolması üzerine diğer arkadaşları durumu polise bildirdi.

Bölgeye sevk edilen İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri, sulama kanalında arama çalışması başlattı.

Olay yerine giden gençlerin yakınları gözyaşı dökerek çalışmaları izledi. Arama çalışmaları sonucu sulama kanalında iki gencin cansız bedenlerine ulaşıldı.

Gençlerin cenazeleri otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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