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        Feci ölüm! Bisikletli kadına beton mikseri çarptı!

        Antalya'da bir beton mikseri dönüş yaptığı sırada 35 yaşındaki bisiklet sürücüsü Aysel Yıldırım'a çarptı. Feci kazada Yıldırım hayatını kaybederken sürücü gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 09:55 Güncelleme: 11.04.2025 - 09:55
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde beton mikserinin altında kalan bisiklet sürücüsü Aysel Yıldırım (35) hayatını kaybetti.

        DHA'nın haberine göre kaza dün saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Ahmet T.'nin (61) kullandığı beton mikseri, dönüş yaptığı esnada, aynı yönde ilerleyen bisiklet sürücüsü Aysel Yıldırım'a çarptı.

        Fotoğraf: İHA

        Aysel Yıldırım beton mikserinin altında kalırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerinde jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Yıldırım'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yıldırım'ın cenazesi olay yeri incelemesinin ardından Alanya Belediye Morguna kaldırıldı. Ahmet T. ise ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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