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Fed: ABD'de yetişkinlerin 3'te 1'i enflasyonun, ana finansal zorlukları olduğunu belirtti

ABD Merkez Bankası (Fed), 2022'de yetişkinlerin yüzde 33'ünün ana finansal zorlukları olarak enflasyonu gösterdiğini bildirdi. ABD'de nisan ayında tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,4 artarken, yıllık olarak ise enflasyon yüzde 4,9 olarak kaydedildi.

Fed: ABD'de yetişkinlerin 3'te 1'i enflasyonun, ana finansal zorlukları olduğunu belirtti
AA / HABERTURK.COM

Fed'in yaklaşık 12 bin kişinin katılımıyla geçen yıl ekim ayında gerçekleştirdiği anketin sonucunda hazırlanan "ABD Hanehalkı Ekonomik Refahı" raporu, mali refahta bir önceki yıla göre düşüş olduğunu ortaya koydu.

Raporda, mali açıdan iyi durumda olduğunu söyleyenlerin oranının 2021'e göre 5 puan düşüşle yüzde 73'e gerilediği kaydedildi.

Mali açıdan bir yıl öncesine göre daha kötü durumda olduklarını söyleyen yetişkinlerin oranının ise yüzde 35 ile sorunun sorulmaya başlandığı 2014'ten bu yana en yüksek seviyeye çıktığı aktarıldı.

Raporda, daha fazla yetişkinin gelir artışından çok harcama artışı yaşadığına işaret edilerek yetişkinlerin yüzde 40'ının aylık harcamalarının yükseldiğini, yüzde 33'ünün de gelirlerinin arttığını bildirdiği ifade edildi.

Bazı yetişkinler hem harcamalarının hem de gelirlerinin arttığını bildirirken, yetişkinlerin yüzde 23'ünün harcamalarının arttığını ancak gelirlerinin düştüğünü söylediği belirtildi.

Raporda, gelirlerinden daha azını harcadığını söyleyenlerin oranının geçen yıl pandemi önceki seviyenin altına gerilediği vurgulandı.

HARCAMA VE TASARRUFLAR ENFLASYONDAN ETKİLENDİ

Yetişkinlerin 3'te 1'inin geçen yıl zam veya terfi aldığına ve yüzde 13'ünün zam veya terfi istediğine değinilen raporda, zam isteyenlerin yüzde 70'inin zam aldığını belirttiği kaydedildi.

Raporda, genel mali refahtaki düşüşe paralel olarak, 400 dolar acil durum giderini karşılayabileceğini söyleyen yetişkinlerin oranının yüzde 68'den yüzde 63'e düştüğüne dikkat çekildi.

Enflasyonun, insanların harcama ve tasarruf seçeneklerini birkaç farklı şekilde etkilediğinin altı çizilen raporda, yetişkinlerin yaklaşık 3'te 2'sinin enflasyon nedeniyle bir ürünü kullanmayı bıraktığı veya daha az kullandığı, yüzde 64'ünün daha ucuz bir ürüne geçtiği ve yüzde 51'inin yüksek fiyatlar dolayısıyla tasarruflarını azalttığı aktarıldı.

Raporda, bankalar ve kredi birliklerinden sağlanan mali hizmetlere erişimin yüksek kalmaya devam ettiği belirtilerek, 2022'de yetişkinlerin yüzde 94'ünün bir banka hesabı olduğu ancak gelir, yaş, ırk, etnik köken ve engellilik durumuna göre önemli farklılıkların devam ettiği kaydedildi.

Kiracıların yaklaşık 3'te 2'sinin ev kiralama nedeni olarak konut satın almak için gerekli ön ödemeyi karşılayamaması olduğunu söylediği ifade edilen açıklamada, kiracıların yüzde 17'sinin bir önceki yılda kiralarını geciktirdiğini ifade ettiği belirtildi.

ENFLASYON EN YAYGIN MALİ SORUN

Raporda, ana finansal zorluklara yönelik sorulan açık uçlu soruda, enflasyonun en yaygın cevap olarak alındığı vurgulanarak, ankete katılanların yüzde 28'inin ise herhangi bir finansal endişeleri olmadığını dile getirdiği ifade edildi.

Enflasyonun, ana finansal zorluğu olduğu söyleyenlerin oranının yüzde 33 olduğu belirtilen raporda, birçok kişinin gıda, enerji ve kamu hizmetlerinin maliyetlerinden bahsettiği aktarıldı.

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