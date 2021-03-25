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ABD Merkez Bankası ( Fed) Başkanı Jerome Powell Fed'in mevcut politikasında yönelik bir değişik olması durumunda bunun "kademeli olarak ve büyük bir şeffaflıkla" gerçekleşeceğini ve yalnızca ekonomi tamamen toparlandıktan sonra olacağını açıkladı.

Powell National Public Radio's Morning Edition ile yaptığı söyleşide, "Ekonomi toparlanıp ve hedeflerimize doğru belirgin mesafe kaydettikçe Fed'in şu anki 120 milyar dolarlık tahvil alımlarını kademeli olarak azaltacağız. Faiz artışları, ekonomi tamamen toparlandığında dikkate alınacak" dedi.