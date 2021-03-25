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Fed Başkanı Jerome Powell'dan faiz açıklaması

Ekonomi toparlandıkça 120 milyar dolarlık tahvil alımlarını kademeli olarak düşüreceklerini belirten Fed Başkanı Jerome Powell " Faiz artışları, ekonomi tamamen toparlandığında dikkate alınacak" dedi

Fed Başkanı Jerome Powell'dan faiz açıklaması
Reuters

ABD Merkez Bankası ( Fed) Başkanı Jerome Powell Fed'in mevcut politikasında yönelik bir değişik olması durumunda bunun "kademeli olarak ve büyük bir şeffaflıkla" gerçekleşeceğini ve yalnızca ekonomi tamamen toparlandıktan sonra olacağını açıkladı.

Powell National Public Radio's Morning Edition ile yaptığı söyleşide, "Ekonomi toparlanıp ve hedeflerimize doğru belirgin mesafe kaydettikçe Fed'in şu anki 120 milyar dolarlık tahvil alımlarını kademeli olarak azaltacağız. Faiz artışları, ekonomi tamamen toparlandığında dikkate alınacak" dedi.

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