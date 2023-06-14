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Fed'den bugün ne bekleniyor?

Fed bugün saat 21.00'de faiz kararını açıklayacak. Analistler, önceki 10 toplantıda toplam 500 baz puanlık faiz artırımına giden Fed'in bugün artırımlara ara vererek politika faizini sabit bırakmasına neredeyse kesin gözüyle bakıyor. Piyasanın seyrinde Fed Başkanı Jerome Powell'ın karar sonrası yapacağı açıklamaların etkili olması bekleniyor

Fed'den bugün ne bekleniyor?
HABERTURK.COM / Ajanslar

Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) bu akşam 21.00'de yılın dördüncü faiz kararını açıklayacak. FOMC son olarak geçen ay 25 baz puanlık faiz artırımına giderek politika faizini yüzde 5-5.25 aralığına çekti. Böylece son 10 toplantıda da faiz artırım kararı alarak toplamda 500 baz puanlık faiz artırımına gitti.

ENFLASYON VERİSİ BEKLENTİYİ GÜÇLENDİRDİ

Bugün ise Fed'in faiz artırımlarına ara vererek politika faizini sabit bırakmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. CME FedWatch Tool'a göre piyasalar bu sabah itibarıyla faizin sabit bırakılmasına yüzde 89.4, 25 baz puanlık faiz artırımına ise yüzde 10.6 ihtimal veriyor.

Dün açıklanan ABD mayıs ayı enflasyon verisi öncesi faizin sabit bırakılmasına yüzde 79.1 ihtimal veriyordu. Ancak mayıs ayında yıllık enflasyonun yüzde 4 ile yüzde 4.1'lik beklentinin altında kalması Fed'in pas geçeceği beklentisini yükseltti.

FED YETKİLİLERİNDEN AÇIKLAMALAR

Bunun yanında son haftalarda Fed yetkilileri tarafından yapılan açıklamalar sebebiyle de halihazırda piyasalar faizin sabit bırakılmasını fiyatlamış durumda. Fed Guvernörü ve Başkan Yardımcısı Adayı Philip Jefferson 2 hafta önce katıldığı bir etkinlikte yaptığı açıklamada haziran toplantısında faiz artırımlarına ara verme eğiliminde olduğunu belirtti. Jefferson "Gelecek toplantıda politika faizimizi sabit tutma kararı bu döngüde zirveye ulaştığımız şeklinde yorumlanmamalıdır" sözleriyle ise haziran toplantısında faiz artırımlarına ara verilse bile gelecekteki olası faiz artırımları için açık kapı bıraktı.

Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker da için Haziran ayı FOMC toplantısında faiz artırımına gidilmemesini destekleme eğiliminde olduğunu söyledi. Harker, finansal istikrar konulu bir etkinlikte yaptığı konuşmada, "Bu toplantıya, faiz artırımını atlamamız gerektiğini düşünerek gidiyorum. Bununla birlikte, Cuma günü açıklanacak olan ABD iş gücü piyasasıyla ilgili veriler fikrimi değiştirebilir" dedi.

Finansal kuruluşlar ve analistler de yapılan açıklamalar ve gelen veriler ışığında bugünkü toplantıda faizin sabit bırakılmasını beklediklerini açıkladı.

'SONU ANLAMINA GELMİYOR'

Moody's Analytics Başekonomisti Mark Zandi, Fed yetkililerinin, "kısmen mart ayını vuran bankacılık krizinin ekonomik yansımalarını değerlendirmek istedikleri için faiz artırımlarını duraklatma niyetinde olduklarını" belirttiklerini söyledi. Fed yetkililerinin "duraklamanın faiz artırımlarının sonu olduğu anlamına gelmediğini" belirttiğini de aktaran Zandi, "Fed'in bu haftaki toplantısında faiz oranlarını sabit tutmasını bekliyorum" dedi.

'BANKANIN İLETİŞİMİ ÖNEMLİ OLACAK'

Oxford Economics ABD Başekonomisti Ryan Sweet de Fed'in, haziran toplantısında faiz oranını sabit tutmasının beklendiğini kaydetti.

Sweet, "Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC), bu haftaki toplantısında faiz artırımını pas geçmesi bekleniyor ancak gelecekteki artışlara kapıyı açık bırakacak. Çünkü enflasyon ve iş gücü piyasasına ilişkin görünüm belirsizliğini koruyor ve Banka, tam istihdam ve istikrarlı fiyat hedeflerini yerine getirmekten hala çok uzakta" değerlendirmesinde bulundu.

Fed'in, "dot plot (noktasal)" grafiğini içeren ekonomik tahminlerini de açıklayacağını anımsatan Sweet, bu toplantıda Banka'nın iletişiminin önemli olacağını vurguladı. Sweet, Fed Başkanı Jerome Powell'ın ise toplantı sonrası düzenleyeceği basın toplantısını, "para politikası seyrinin gelecek iş gücü piyasası ve enflasyon verilerine bağlı olacağını" vurgulamak için kullanacağını ifade etti.

Ryan Sweet, "Fed'in para politikasındaki sıkılaşmanın ekonomi üzerinde nasıl bir baskı yarattığını değerlendirmesi gerektiği için haziran ayında bir duraklama uygun." dedi.

Bankanın kredi standartlarındaki son sıkılaşmadan destek aldığını belirten Sweet, ancak işletme yatırımı ve tüketici harcamaları üzerindeki etkinin boyutunun belirsiz olduğunu söyledi.

'VERİLER KARIŞIK MESAJLAR GÖNDERİYOR'

ING Amerika Bölgesel Araştırma Başkanı Padhraic Garvey, ING Uluslararası Başekonomisti James Knightley ile ING Küresel Piyasalar Başkanı ve İngiltere, Orta ve Doğu Avrupa Bölgesi Araştırma Başkanı Chris Turner'ın analizinde ise Fed'in 14 Haziran'da politika faizini sabit bırakacağının düşünüldüğü aktarıldı. Analizde, "Fed, daha fazla faiz artışı için kapıyı açık bırakacak" denildi.

FOMC'de para politikasını çok sıkılaştırdıklarını ve beklemenin mantıklı olduğunu düşünen bir çoğunluk olacağına inanıldığı belirtilen analizde, "Ayrıca, son yayınlanan veriler çok karışık mesajlar gönderiyor, bu da değerlendirme için duraklamanın mantıklı olabileceğini düşündürüyor" ifadesi kullanıldı.

Bunun yanında haziran ayı toplantısında faiz artırımlarını pas geçebileceğini belirten James Knightley, enflasyonda yavaşlama olmaması durumunda gelecek ay 25 baz puanlık bir faiz artışı riskinin söz konusu olabileceğini söyledi.

MART 2022'DE BAŞLADI

ABD'de yüksek enflasyon karşısında geçen yıl varlık alım operasyonunu tamamlayarak faiz artışlarına başlayan Fed, Mart 2022'de 25 baz puan artışla 2018'den itibaren ilk kez faiz artırımına gitme kararı almıştı.

Fed, geçen yıl mayıs toplantısında 50 baz puan ile 2000 yılından itibaren en hızlı faiz artışını gerçekleştirmesinin ardından haziran toplantısında 75 baz puanla 1994'ten itibaren en güçlü faiz artırımına gitmiş, temmuz, eylül ve kasım toplantılarında da politika faizini aynı oranda artırmıştı.

Geçen yıl art arda 4 toplantısında 75 baz puanlık faiz artırımına giden Fed, geçen yılın son toplantısında 50 baz puanlık artışa giderek faiz artış hızını yavaşlatmaya başlamıştı. Banka, 2023'ün ilk toplantısında 25 baz puanlık artışla faiz artış hızını yavaşlatmaya devam etmişti.

Fed, mart ve mayıs toplantılarında da faiz oranını yine 25'er baz puan yükselterek 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5-5,25 aralığına çıkarmıştı.

Mayıs toplantısında, geçen yılın mart ayından bu yana 10'uncu faiz artırımını gerçekleştiren Banka, faiz oranını toplamda 500 baz puan yükseltti.

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