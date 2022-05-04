SON DAKİKA | Tüm gözler FED faiz kararı açıklamasında! 22 yıl sonra bir ilk bekleniyor... 2022 FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? FED'in kararı ne olur?

HABERTURK.COM

Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) bugün saat 21.00'da merakla beklenen faiz kararını açıklayacak. Fed mart ayında 3 yılın ardından ilk kez faiz artırımına gitmiş ve 25 baz puanlık artırımla politika faizini yüzde 0.25-0.50 aralığına çekmişti. Bugün ise 50 baz puanlık artırım ile politika faizinin yüzde 0.75-1 aralığına çekilmesi bekleniyor. Eğer bu beklenti gerçekleşirse Fed 2000 yılından bu yana ilk kez 50 baz puanlık faiz artışına gitmiş olacak.

Son kararını alırken Fed yılın geri kalanı için de 6 faiz artışı yönünde sinyal vermişti. Noktasal grafikte 2022 sonu faiz öngörüsü yüzde 1.9 olurken, 2023 yılı için yüzde 2.8 olarak belirlendi. Bunun yanında bir önceki toplantının karar tutanağında Fed yetkililerinin sonraki toplantılarda 50 baz puanlık artırımların uygun olacağını söylediği görüldü.

ABD'de enflasyon enerji ve gıda fiyatlarındaki hızlı yükselişin etkisiyle mart ayında yıllık yüzde 8.5 ile 40 yılın zirvesine çıkarken Fed'in alacağı faiz kararı kadar karar metninde yer alacak ifadeler de takip edilecek.

POWELL'DAN AÇIKLAMA

Bugünkü karar beklenirken özellikle son haftalarda piyaslara Fed'in şahin açıklamaları yön verdi. Fed'den 21 Nisan'da Uluslararası Para Fonu (IMF) Bahar Toplantıları kapsamında küresel ekonomiye ilişkin düzenlenen panelde konuşan Fed Başkanı Jerome Powell ise Fed'in 3-4 Mayıs'ta gerçekleşecek toplantısında 50 baz puanlık faiz artışının masada olduğunu söyledi. Powell bunun yanında enflasyonun halihazırda çok yüksek ve para politikasının ise eskiye göre hala destekleyici olduğuna işaret ederek, biraz daha hızlı hareket etmenin uygun olduğunu kaydetti.

St. Louis Fed Başkanı James Bullard da Fed'in daha sert adımlar atması gerektiğini vurgulayarak, 75 baz puanlık faiz artışının daha önce yapıldığını ve bunun dünyanın sonu olmadığını dile getirdi.

HAZİRANDA DEVAMI GELECEK

Gelecek toplantılar için 75 baz puanlık artış beklentisi oluşmaya başlasa da bugün 50 baz puanlık faiz artırımına gidileceği konusunda analistlerin ve finansal kuruluşların büyük bir bölümü hemfikir. Bloomberg anketine katılan ekonomistler Fed’in hem mayıs hem de haziran toplantısında toplantısında 50’şer baz puanlık faiz artışına gideceğini öngördü. Ankete katılan 48 ekonomist Fed’in Aralık ayına kadar faizi yüzde 2.25-2.5 aralığına çıkartacağını tahmin etti.

Reuters anketine katılan 105 ekonomistin 85'i de bugünkü toplantıdan 50 baz puanlık faiz artırımı çıkmasını beklediğini bildirdi. 56 ekonomist Fed'den haziran ayında da aynı şekilde 50 baz puanlık faiz artırımı beklediğini bildirdi.

Goldman Sachs da son raporunda mayıs ve haziran toplantılarında 50'şer baz puanlık faiz artırımı beklediğini açıkladı. Japon finans firması Nomura ise mayıs toplantısında 50 baz puan haziran toplantısında ise 75 baz puanlık faiz artırımı beklediğini duyurdu.

ALTINDA GERİLEME YAŞANDI

Piyasalar özellikle 21 Nisan'daki Powell açıklamasından bu yana mayıs ve haziran aylarındaki faiz artırımlarını fiyatlamaya başladı. Altının ons fiyatı söz konusu tarihten bu yana yüzde 4 değer kaybetti ve 1870 dolara geriledi. Bugün ise yatay bir seyir izleyerek güne başladı.

DOLAR ENDEKSİ 20 YILIN ZİRVESİNİ GÖRDÜ

Benzer şekilde son 1 ayda doların ana para birimleri karşısındaki performansını gösteren dolar endeksi de yüzde 5 yükseldi. Endeks böylece 103.93 ile Aralık 2002'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Bu süreçte Euro/dolar paritesi de 1.05'in altına gerileyerek 5 yılın en düşük seviyesini gördü.

TL'DE DÜŞÜŞ SINIRLI KALDI

Dolar küresel olarak güçlenirken TL'deki değer kaybı sınırlı oldu. Dolar/TL son 1 ayda yüzde 1 yükseldi. Dolar/TL'de bu sabah yüzde 0.1'lik bir artış yaşandı ve 14.84 civarındaki seyir devam etti.

Analistler beklentilere paralel bir şekilde 50 baz puanlık faiz artırımının gelmesi durumunda halihazırda fiyatlamaların yapıldığını ve bunun dolar ve altında önemli bir harekete yol açmayacağını belirtti. Karar açıklamasında ise özellikle gelecek ay için 50 baz puan mı yoksa 75 baz puanlık mı bir artırım geleceğine yönelik işaretler aranacak.