        Fed'den yapay zeka - işten çıkarma raporu - İş-Yaşam Haberleri

        New York Fed'in çalışması yapay zekanın kullanımı artarken işten çıkarmanın az olduğunu gösterdi

        ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi, yapay zeka kullanımında kayda değer bir artış olduğunu ancak çok az sayıda firmanın yapay zeka kaynaklı işten çıkarmaya gittiğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2025 - 11:08 Güncelleme: 05.09.2025 - 11:08
        Fed'den yapay zeka - işten çıkarma raporu
        New York Fed, yapay zekanın istihdam üzerindeki etkilerinin incelenmesi amacıyla yapılan çalışmanın bulgularını paylaştı.

        Bu kapsamda, New York ve Kuzey New Jersey bölgesindeki firmalara yapay zekayı kullanıp kullanmadıkları ve iş gücünde buna bağlı herhangi bir değişiklik yapıp yapmadıkları soruldu.

        Çalışmanın bulgularına göre, işletmeler, geçen yıl boyunca yapay zeka kullanımında kayda değer bir artış olduğunu, ancak çok az sayıda firma yapay zeka kaynaklı işten çıkarmaya gittiğini bildirdi.

        Hizmet sektöründeki firmaların yüzde 40'ı bu yıl yapay zeka kullandığını bildirirken, geçen yıl bu oran yüzde 25 seviyesinde bulunuyordu. Gelecek altı ayda yapay zekayı kullanmayı planlayan firmaların oranı yüzde 44 olarak kaydedildi.

        İmalat sektöründeki firmalar arasında da benzer bir artış görülürken, geçen yıl yüzde 16 olan yapay zeka kullanan firmaların oranı bu yıl yüzde 26'ya çıktı. Firmaların yaklaşık üçte biri gelecek altı ayda da yapay zeka kullanmayı planladığını aktardı.

        Sektörlere göre yapay zeka kullanımında farklılıklar görüldü

        Yapay zeka kullanımı farklı sektörlerdeki işletmeler arasında değişiklik gösterirken, bilgi, finans, profesyonel ve ticari hizmet sektörlerindeki firmaların yarısından fazlası iş süreçlerinde yapay zekayı kullandıklarını bildirdi. Tarım sektöründe ise firmalar yapay zeka kullanmadıklarını belirtti.

        Toptan satış ile eğlence ve konaklama sektörlerindeki firmaların yaklaşık yüzde 40-45'i, eğitim, sağlık, kişisel hizmet ve perakende sektörlerindeki firmaların da yaklaşık üçte biri yapay zeka kullandığını aktardı.

        Hizmet sektöründeki firmaların yarısından fazlası ve üretim sektöründeki firmaların yüzde 40'ından fazlası yapay zekayı bilgi arama amacıyla kullanırken, her iki sektördeki firmaların yüzde 50-60'ı yapay zekayı pazarlama ve reklam için kullandığını ifade etti.

        İşten çıkarmalarda artış bekleniyor

        Bununla birlikte yapay zeka işe alım süreçlerini etkilerken, bazı firmalar yapay zeka nedeniyle işe alımları azalttığını, bazı firmalar ise yapay zekayı etkin kullanabilen çalışanları istihdam ettiğini aktardı.

        İleriye dönük olarak, firmalar operasyonlarına yapay zekayı entegre etmeye devam ettikçe daha ciddi işten çıkarmaların ve işe alımlarda ise azalmanın beklendiği bildirildi.

