Fed'den yapay zeka - işten çıkarma raporu

New York Fed, yapay zekanın istihdam üzerindeki etkilerinin incelenmesi amacıyla yapılan çalışmanın bulgularını paylaştı.

Bu kapsamda, New York ve Kuzey New Jersey bölgesindeki firmalara yapay zekayı kullanıp kullanmadıkları ve iş gücünde buna bağlı herhangi bir değişiklik yapıp yapmadıkları soruldu.

Çalışmanın bulgularına göre, işletmeler, geçen yıl boyunca yapay zeka kullanımında kayda değer bir artış olduğunu, ancak çok az sayıda firma yapay zeka kaynaklı işten çıkarmaya gittiğini bildirdi.

Hizmet sektöründeki firmaların yüzde 40'ı bu yıl yapay zeka kullandığını bildirirken, geçen yıl bu oran yüzde 25 seviyesinde bulunuyordu. Gelecek altı ayda yapay zekayı kullanmayı planlayan firmaların oranı yüzde 44 olarak kaydedildi.

İmalat sektöründeki firmalar arasında da benzer bir artış görülürken, geçen yıl yüzde 16 olan yapay zeka kullanan firmaların oranı bu yıl yüzde 26'ya çıktı. Firmaların yaklaşık üçte biri gelecek altı ayda da yapay zeka kullanmayı planladığını aktardı.

Sektörlere göre yapay zeka kullanımında farklılıklar görüldü

Yapay zeka kullanımı farklı sektörlerdeki işletmeler arasında değişiklik gösterirken, bilgi, finans, profesyonel ve ticari hizmet sektörlerindeki firmaların yarısından fazlası iş süreçlerinde yapay zekayı kullandıklarını bildirdi. Tarım sektöründe ise firmalar yapay zeka kullanmadıklarını belirtti.