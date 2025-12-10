Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi FED faiz kararı açıklandı Aralık 2025 | FED faiz kararı ne oldu, faizler düştü mü, sabit mi kaldı?

        FED faiz kararını açıkladı Aralık 2025! FED faiz kararı ne oldu, faizler düştü mü, sabit mi kaldı?

        ABD Merkez Bankası (FED), Aralık ayı faiz kararını gerçekleştirdiği toplantının ardından açıkladı. 9-10 Aralık tarihlerinde gerçekleşen toplantıdan çıkan faiz kararı, merak konusu oldu. Faiz kararının ardından gözler FED Başkanı Jerome Powell'ın yapacak olduğu açıklamaya çevrildi. Peki, "FED faiz kararı ne oldu, faizler düştü mü, sabit mi kaldı?" İşte 2025 Aralık ayı FED toplantısından çıkan faiz kararı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.12.2025 - 22:03 Güncelleme: 10.12.2025 - 22:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        FED yılın son faiz kararını duyurdu. FED Aralık ayı faiz toplantısını 9-10 Aralık tarihlerinde gerçekleştirdi. Toplantının ardından FED'in faiz konusunda nasıl bir tutum izlediği, faizlerin düşüp düşmediği gündemin ana maddelerini oluşturdu. Hatırlanacağı gibi FED, son toplantıda beklentiler doğrultusunda 25 baz puan indirime giderek politika faizini yüzde 3,75-4,00 aralığına çekmişti. Peki, FED faiz kararı ne oldu, faizler düştü mü, sabit mi bırakıldı? İşte FED faiz kararı...

        2

        FED FAİZ KARARINI AÇIKLADI!

        Fed beklentilere paralel bir şekilde 25 baz puanlık faiz indirimine gitti. Böylece 3 toplantı üst üste faiz indirim kararı almış oldu

        3

        ABD Merkez Bankası (Fed) 2025'in sekizinci ve son faiz kararını açıkladı. Buna göre Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) 25 baz puanlık faiz indirimine giderek politika faizini piyasa beklentisine paralel bir şekilde yüzde 3.50-3.75 aralığına çekti.

        Böylece 3 toplantı üst üste faiz indirim kararı alınmış oldu.

        4

        FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

        FED, son toplantıda beklentiler doğrultusunda 25 baz puan indirime giderek politika faizini yüzde 3,75-4,00 aralığına çekmişti

        5

        FED TOPLANTI TARİHLERİ 2026

        27-28 Ocak,

        17-18 Mart,

        28-29 Nisan,

        16-17 Haziran,

        28-29 Temmuz,

        15-16 Eylül,

        27-28 Ekim

        8-9 Aralık

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Adli emanet soygununda 5 tutuklama
        Adli emanet soygununda 5 tutuklama
        7 kişiye mezar olmuştu, bilirkişi raporu çıktı
        7 kişiye mezar olmuştu, bilirkişi raporu çıktı
        Kenan Yıldız'a İtalya'da büyük ödül!
        Kenan Yıldız'a İtalya'da büyük ödül!
        Aile ve çocuk paketi yolda
        Aile ve çocuk paketi yolda
        Bulduğu 60 bin doları polise teslim etti
        Bulduğu 60 bin doları polise teslim etti
        Merz: Atlantik ötesi ilişkilerde değişikliğe hazırlanıyoruz
        Merz: Atlantik ötesi ilişkilerde değişikliğe hazırlanıyoruz
        Kadro dışı kalan Becao'ya sürpriz talip!
        Kadro dışı kalan Becao'ya sürpriz talip!
        2 haftalık kurak dönem: Kuvvetli yağmurlar çekiliyor
        2 haftalık kurak dönem: Kuvvetli yağmurlar çekiliyor
        10 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        10 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        Güllü'nün kızı ve arkadaşı gözaltında!
        Güllü'nün kızı ve arkadaşı gözaltında!
        FIFA'da 'Barış Ödülü' krizi!
        FIFA'da 'Barış Ödülü' krizi!
        İnebahtı belgelerini Türk iş insanı satın aldı
        İnebahtı belgelerini Türk iş insanı satın aldı
        "Dünyanın en zengin yüzde 10'luk kesimi toplam servetin yüzde 75'ine sahip"
        "Dünyanın en zengin yüzde 10'luk kesimi toplam servetin yüzde 75'ine sahip"
        Faizde indirim mevsimi! 2025'in son kararları açıklanıyor
        Faizde indirim mevsimi! 2025'in son kararları açıklanıyor
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        8 yıl sonra Türkiye'ye geliyorlar
        8 yıl sonra Türkiye'ye geliyorlar
        Tedesco, Brann maçı öncesi kötü haberi verdi!
        Tedesco, Brann maçı öncesi kötü haberi verdi!
        "En büyük hayal kırılığı..."
        "En büyük hayal kırılığı..."
        Tedesco'dan kadro kararı!
        Tedesco'dan kadro kararı!