FED faiz kararını açıkladı Aralık 2025! FED faiz kararı ne oldu, faizler düştü mü, sabit mi kaldı?
ABD Merkez Bankası (FED), Aralık ayı faiz kararını gerçekleştirdiği toplantının ardından açıkladı. 9-10 Aralık tarihlerinde gerçekleşen toplantıdan çıkan faiz kararı, merak konusu oldu. Faiz kararının ardından gözler FED Başkanı Jerome Powell'ın yapacak olduğu açıklamaya çevrildi. Peki, "FED faiz kararı ne oldu, faizler düştü mü, sabit mi kaldı?" İşte 2025 Aralık ayı FED toplantısından çıkan faiz kararı...
FED yılın son faiz kararını duyurdu. FED Aralık ayı faiz toplantısını 9-10 Aralık tarihlerinde gerçekleştirdi. Toplantının ardından FED'in faiz konusunda nasıl bir tutum izlediği, faizlerin düşüp düşmediği gündemin ana maddelerini oluşturdu. Hatırlanacağı gibi FED, son toplantıda beklentiler doğrultusunda 25 baz puan indirime giderek politika faizini yüzde 3,75-4,00 aralığına çekmişti. Peki, FED faiz kararı ne oldu, faizler düştü mü, sabit mi bırakıldı? İşte FED faiz kararı...
FED FAİZ KARARINI AÇIKLADI!
Fed beklentilere paralel bir şekilde 25 baz puanlık faiz indirimine gitti. Böylece 3 toplantı üst üste faiz indirim kararı almış oldu
ABD Merkez Bankası (Fed) 2025'in sekizinci ve son faiz kararını açıkladı. Buna göre Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) 25 baz puanlık faiz indirimine giderek politika faizini piyasa beklentisine paralel bir şekilde yüzde 3.50-3.75 aralığına çekti.
Böylece 3 toplantı üst üste faiz indirim kararı alınmış oldu.
FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?
FED TOPLANTI TARİHLERİ 2026
27-28 Ocak,
17-18 Mart,
28-29 Nisan,
16-17 Haziran,
28-29 Temmuz,
15-16 Eylül,
27-28 Ekim
8-9 Aralık