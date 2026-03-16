        Fed faiz kararı için geri sayım başladı! Fed faiz kararı ayın kaçında açıklanacak? Fed bu ay faiz indirimine gider mi, piyasalarda beklenti nası?

        Fed faiz kararı, küresel piyasaların odağındaki yerini aldı. Öte yandan, ABD'de geçen hafta açıklanan verilere göre ülke ekonomisi 2025'in dördüncü çeyreğinde yüzde 0,7 ile tahminlerin altında büyüdü. Makroekonomik veri akışının olumlu yönde seyretmemesinin Fed faiz kararına nasıl yansıyacağı merak ediliyor. Peki, Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?

        Giriş: 16.03.2026 - 11:27 Güncelleme:
        Küresel piyasalar, Orta Doğu'da devam eden jeopolitik gerilim ve petrol fiyatlarındaki artışın etkisiyle karışık bir seyir izliyor. Öte yandan, piyasalar Fed'in faiz kararı için bekleyişini sürdürüyor. Bu ay faiz indirimi beklenmezken, faiz indiriminin yıl sonuna doğru olma ihtimali üzerinde duruluyor. Peki, Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?

        2026 MART FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Fed faiz kararı için Para Politikası Kurulu 17-18 Mart'ta toplanacak ve faiz kararı 18 Mart Çarşamba günü saat 21.00'de açıklanacak.

        FED FAİZ KARARI İÇİN PİYASALARIN BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

        ABD'de geçen hafta açıklanan verilere göre ülke ekonomisi 2025'in dördüncü çeyreğinde yüzde 0,7 ile tahminlerin altında büyüdü. Geçen ay yayımlanan öncü verilerde, ABD ekonomisinin 2025'in dördüncü çeyreğinde yüzde 1,4 büyüdüğü öngörülmüştü.

        Ayrıca, ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı, gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ocakta aylık bazda yüzde 0,4 ve yıllık bazda yüzde 3,1 ile beklentilere paralel yükseldi.

        Makroekonomik veri akışının yanı sıra çarşamba günü Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak para politikası kararları yatırımcıların odağına yerleşti.

        Para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın çarşamba günü politika faizini sabit tutmasına kesin gözüyle bakılırken, yılın ilk faiz indirimi için eylül ayı öne çıkıyor.

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
