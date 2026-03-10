Canlı
        Fed faiz kararı için geri sayım! Fed 2026 Mart faiz kararını ne zaman açıklayacak, beklenti ne yönde, Fed bu ay faizi düşürür mü?

        Fed faiz kararı için geri sayım! Fed 2026 Mart faiz kararını ne zaman açıklayacak, beklenti ne yönde?

        Ekonomi piyasalarının gözü Fed tarafından açıklanacak faiz kararına döndü. ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarının yakın zamanda sona ereceğine yönelik iyimserlik küresel piyasalarda risk algısının azalmasını sağladı. Trump'ın İran'la savaşın çok yakında biteceğini belirtmesi, uzun süreli bir savaş korkusunu hafifleterek yatırımcı güvenini artırdı. Peki, Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, piyasalar nasıl şekilleniyor? İşte son durum

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.03.2026 - 10:22
        Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la savaşın çok yakında biteceğini belirtmesinin ardından gerileyen petrol fiyatları ve artan risk iştahının etkisiyle pozitif seyrediyor. Bu seyrin yakın zamanda açıklanacak Fed faiz kararına nasıl yansıyacağı merak edilirken, Fed'in bu ay faizi sabit bırakacağı tahmin ediliyor. Peki, Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?

        2026 MART FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Fed faiz kararı için Para Politikası Kurulu 17-18 Mart'ta toplanacak ve faiz kararı 18 Mart Çarşamba günü saat 21.00'de açıklanacak.

        FED FAİZ KARARI İÇİN PİYASALARIN BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

        Jeopolitik riskler altında izlenen makroekonomik veri tarafında, çarşamba günü açıklanan veride ABD’de özel sektör istihdamı şubatta beklentilerin üzerinde artarken, cuma günü yayımlanan tarım dışı istihdam verisinin tahminlerin aksine 92 bin kişi azalması, ülkede iş gücü piyasasındaki soğuma eğiliminin devam ettiğini gösterdi.

        Tarım dışı istihdam verisinin alt kırılımlarından alınan sinyaller, arka plandaki ekonomik durgunluk endişelerini bir miktar belirginleştirirken, gelecek aylarda ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon-resesyon ikilemiyle karşı karşıya kalabileceğini ima etti.

        Analistler, gelecek hafta ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin piyasaların odağında yer aldığını belirterek, söz konusu veride Fed'in politika adımlarına ilişkin ipuçlarının aranacağını kaydetti.

        Fed yetkililerin açıklamaları da takip edilirken, San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, şubat ayına ilişkin zayıf gelen istihdam verilerinin para politikası açısından halihazırda zor olan karar alma ortamını daha da zorlaştıracağına işaret etti.

        Boston Fed Başkanı Susan Collins, para politikasında ek ayarlamalar için bir aciliyet görmediğini, enflasyonun kalıcı olarak yüzde 2 hedefine doğru indiğine dair net kanıtlar aradığını ve bu durumun ancak yılın ikinci yarısında gerçekleşebileceğini kaydetti.

        Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, faiz oranlarının bir süre daha sabit tutulması gerektiğine dair görüşünü yineledi.

        Fed Yönetim Kurulu Üyesi Stephen Miran ise şubat ayına ilişkin zayıf gelen istihdam verilerinin merkez bankasının faiz oranlarını düşürmesine yönelik gerekçesini güçlendirdiğini ifade etti. Enflasyon sorunları olmadığını belirten Miran, iş gücü piyasasının para politikasından daha fazla destek alabileceğini aktardı.

        Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in bu ay politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, bankanın temmuz toplantısına kadar faiz indirimi yapmayacağı tahminleri öne çıkıyor. Temmuz ayına ilişkin fiyatlamalar ise yüzde 60 ihtimalle politika faizinin düşürüleceği, yüzde 40 ihtimalle sabit bırakılacağının beklendiğini gösteriyor.

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
