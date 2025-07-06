Fed faiz kararı toplantı tarihi: Fed temmuz ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak?
ABD Merkez Bankası (Fed), Temmuz ayında gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu toplantısıyla küresel piyasaların odağında yer alıyor. Nisan ayında toplantı yapılmaması nedeniyle daha da kritik hale gelen bu toplantıda açıklanacak faiz kararı, dünya ekonomisinin rotasını etkileyebilecek güçte. Enflasyon ve istihdam verilerinin ışığında şekillenecek faiz adımı, yatırımcıların pozisyonlarını belirlemesinde belirleyici olacak. Detaylar haberimizde...
Temmuz ayında gözler ABD Merkez Bankası'nın (Fed) alacağı faiz kararına çevrildi. Nisan ayında toplantı yapılmaması nedeniyle piyasaların merakla beklediği bu kritik toplantı, faiz oranlarında değişiklik olup olmayacağı sorusunu gündeme taşıyor. Yatırımcılar ve analistler, enflasyon ve istihdam verilerine göre şekillenecek kararı beklerken, küresel ekonomide yön belirleyici bir gelişme olması bekleniyor. İşte detaylar...
2025 HAZİRAN FED FAİZ KARARI NE OLDU?
Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranının sabit tutulması kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi. Açıklamada, bankanın hedeflerinin desteklenmesi amacıyla federal fon oranı hedef aralığının yüzde 4,25-4,50 arasında sabit tutulmasına karar verildiği bildirildi.
FED NE ZAMAN FAİZ İNDİRİMİNE GİDER?
ABD Merkez Bankasının (Fed) Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Michelle Bowman, enflasyon baskılarının sınırlı kalması halinde Fed'in temmuz ayı toplantısından itibaren politika faizinin düşürülmesini desteklediğini bildirdi.
Bowman, Çekya Merkez Bankası sponsorluğunda Prag'da düzenlenen araştırma konferansında, para politikasına dair değerlendirmelerde bulundu.
Fed'in geçen hafta politika faizini yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tuttuğunu anımsatan Bowman, "Bu kararı destekledim çünkü veriler sağlam bir iş gücü piyasası olduğunu gösteriyor ve enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2 hedefimize yakın olduğunun daha fazla teyit edildiğini görmek istiyorum." ifadelerini kullandı.
Bowman, enflasyon mevcut seviyesine yakın kalır ya da hedefe yaklaşmaya devam ederse veya veriler iş gücü piyasası koşullarında zayıflama işaretleri gösterirse, politika faizini düşürmeyi düşünmenin uygun olacağını söyledi.
Ticari gelişmelerden veya diğer faktörlerden kaynaklanan önemli ekonomik etki görülmediğini savunan Bowman, büyümedeki bir miktar yavaşlamaya rağmen ABD ekonomisinin dirençli olmaya devam ettiğini belirtti.
Bowman, iş gücü piyasasının da artık özellikle sıkı veya önemli bir enflasyon baskısı kaynağı gibi görünmediğini, kişisel tüketim harcamaları enflasyonunun da son üç ayda daha ılımlı hale geldiğini vurguladı.
2025 HAZİRAN TCMB FAİZ KARARI NE OLDU?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, politika faizinin yüzde 46'da sabit tutulmasına karar verdi. TCMB'den yapılan açıklamada, Para Politikası Kurulu'nun, politika faizi olan 1 hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 46'da sabit tutulmasına karar verdiği bildirildi. Kurul'un ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 49'da, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 44,5'te sabit tuttuğu kaydedildi.
FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Fed'in bir sonraki toplantısı, 29-30 Temmuz'da yapılacak. Faiz kararı 30 Temmuz saat 22.00'de ilan edilecek.