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Dün Fed'in 28 yılın ardından ilk kez 75 baz puanlık faiz artırımına gitmesinin ardından dünya genelinde merkez bankaları bu adımı takip etmeye başladı.

İsviçre Merkez Bankası (SNB), bugün aldığı kararla politika faizini 50 baz puan artırdı. Bu, banka tarafından Eylül 2007'den bu yana yapılan ilk faiz artırımı oldu. SNB'den yapılan açıklamaya göre, gösterge faiz oranı yüzde -0.75'ten yüzde -0.25'e çıkarıldı. Piyasaların beklentisi faizlerde bir değişikliğe gidilmeyeceği yönündeydi.

SNB son 25 toplantısında faizi yüzde -0,75 seviyesinde tutmuştu.

Faiz artırımının ardından yapılan açıklamada, para politikasını sıkılaştırmanın amacının enflasyonun İsviçre'de mal ve hizmetlere daha geniş şekilde yayılmasının engellenmesi olduğu ifade edildi.

ÜST ÜSTE 5 ARTIRIM

İsviçre'nin ardından İngiltere Merkez Bankası da bugün politika faizini 25 baz puan artışla yüzde 1.25 seviyesine çıkardı. Banka son 5 toplantının belinde de böylece faiz artırım kararı almış oldu. Karar metninde enflasyonist etkilere karşın bankanın tetikte olmaya devam edeceği vurgulandı.