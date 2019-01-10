Dolar/TL yeni güne 5.4855 seviyesinden başladı. Kur dün 5.5450'ye kadar çıkmış daha sonra 5.50 TL seviyesine gerilemişti. yükselişte Suriye nedeniyle ABD ile ilişkilerin tekrar bozulabileceği ve mali disiplinin zarar göreceğine yönelik endişeler etkili olmuştu.
FED'DEN SABIR VURGUSU
Doları frenleyen etken ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 18-19 Aralık 2018 tarihli toplantısına ait tutanakları oldu. Tutanaklarda, "Pek çok üye ek faiz artışlarında sabırlı olunması gerektiğini düşünüyor" vurgusu yapıldı.
Tutanakların yayınlanmasının ardından Dolar Endeksi yüzde 0.72 düşüşle 95.21 seviyesine geriledi.
POWELL KONUŞMA YAPACAK
Küresel piyasalar bugün Fed Başkanı Jerome Powell'ın bugün Washington D.C. Ekonomi Kulübü'nde yapacağı konuşmaya odaklanacak.
KOBİ'LER İÇİN YENİ PAKET
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bugün KOBI'lere ilişkin bir destek paketi açıklayacak. Önceki nefes kredisine benzemekle birlikte bu kez Yeni Ekonomi Programı'na (YEP) uygun olarak sadece imalatçı ve ihracatçı şirketlere ucuz kredi olanaklarının sağlanacağı ifade ediliyor. Geçen yıl hayata geçen nefes kredisinin limiti 200 bin, faiz oranı 0,99 ve vadesi ise 12 aydı.
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