Fed'in yeni başkanı görevine başladı

Fed'in yeni başkanı olan Warsh için Beyaz Saray'da yemin töreni düzenlendi.

ABD Başkanı Trump, burada yaptığı konuşmada, Warsh'un eğitimi ve kariyerine ilişkin bilgiler paylaşarak, "Amerika'da Fed'e liderlik etmek için Kevin Warsh'tan daha donanımlı hiç kimse yok." dedi.

Warsh'un 35 yaşında Fed tarihinin en genç yönetim kurulu üyelerinden biri olduğunu anımsatan Trump, liderlik edeceği kuruma karşı derin bir saygı duyduğunu söyledi.

Trump, "Kevin'ın tamamen bağımsız olmasını istiyorum. Bağımsız olmasını ve sadece harika bir iş çıkarmasını istiyorum. Bana bakma, hiç kimseye bakma, sadece kendi bildiğini yap ve harika bir iş çıkar." ifadesini kullandı.

"Kevin, Fed'e olan güveni yeniden tesis edecek"

Fed'in son yıllarda temel görevlerinden uzaklaştığını savunan Trump, kurumun iklim politikaları ve çeşitlilik, eşitlik, kapsayıcılık gibi alanlara yöneldiğini dile getirdi.

REKLAM

Trump, eski yönetim döneminde bütçe açığının büyüdüğünü ve ABD'nin yüksek enflasyonla karşı karşıya kaldığını belirterek, "Kevin, Fed'e olan güveni yeniden tesis edecek, bu siyasi yelpazenin her kesiminden Amerikalılar ve dünyanın dört bir yanındaki insanlar için son derece önemli ve herkesin gözü Kevin'in üzerinde olacak." diye konuştu.

Warsh'un ekonomik büyümeye yaklaşımının bazı seleflerinden farklı olduğuna işaret eden Trump, "Enflasyonu durdurmak istiyoruz ancak büyüklüğü durdurmak istemiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, Warsh'un "pozitif ekonomik büyümeyi" hedeflediğini, ekonomik büyümenin enflasyon anlamına gelmediğini vurguladı.

Warsh'ın, Fed'e "ihtiyaç duyulan" reform ve modernizasyonu getireceğini kaydeden Trump, "modası geçmiş" veri toplama yöntemlerini dönüştüreceğini, "hatalı" modellere olan bağımlılığı azaltacağını ve Fed'in sözle yönlendirme olarak adlandırılan uygulamasını sınırlayacağını belirtti.

Trump, yönetiminin Warsh'a tam destek vereceğinin altını çizdi.

"Reform odaklı bir Fed'e liderlik edeceğim"

Trump'ın konuşmasının ardından yemin ederek resmen Fed Başkanı olan Warsh, görevini enerji ve kararlılıkla üstleneceğini söyledi.

REKLAM

Karşı karşıya olunan zorluklar karşısında "toy" olmadığına dikkati çeken Warsh, "Bu yılların hayatın her kesiminden Amerikalıların yaşam standartlarını yükseltecek eşsiz bir refah getirebileceğine inanıyorum." dedi.

Warsh, Fed'in fiyat istikrarı ve maksimum istihdam misyonuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu hedeflerin peşinden bilgelik ve netlikle, bağımsızlık ve kararlılıkla gittiğimizde, enflasyon daha düşük, büyüme daha güçlü, reel net gelir daha yüksek olabilir, Amerika daha müreffeh bir ülke haline gelebilir ve Amerika'nın dünyadaki yeri daha güvende olur. Bu misyonu yerine getirmek amacıyla hem geçmişteki başarı ve hatalardan ders çıkararak, durağan çerçeve ve modellerden sıyrılarak, dürüstlük ve performans konusunda net standartları koruyarak, reform odaklı bir Fed'e liderlik edeceğim."

Warsh, kendisi için çok değerli olan bir kuruma geri döndüğünü dile getirerek, yaklaşık bir nesil önce Fed bünyesinde çalıştığını anımsattı.

Mükemmelliğe ulaşmayı amaçladığını kaydeden Warsh, "Şu anki hedefim, en yetenekli kişilerin hayatlarının en iyi işlerini yapabilecekleri bir ortam yaratmak ve her türlü zorluğun üstesinden ortak bir amaç bilinciyle ve ulusal çıkarlara bağlılık ruhuyla gelmektir." dedi.

REKLAM

Beyaz Saray'da 39 yıl sonra bir ilk

ABD Başkanı Donald Trump, 30 Ocak'ta eski Fed Yönetim Kurulu Üyesi Warsh'u, Fed Başkanlığı için aday gösterdiğini açıklamıştı.

ABD Senatosu, 13 Mayıs'ta Warsh'un Fed Başkanlığını onaylamıştı.

Stanford Üniversitesi ve Harvard Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu 56 yaşındaki Warsh, 2006-2011 yıllarında Fed Yönetim Kurulu'nda görev yapmıştı.

Beyaz Saray'da yemin eden son Fed başkanı, 1987'de Alan Greenspan olmuştu.

*Fotoğraf: AA, temsilidir