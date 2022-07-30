116 milyar dolarlık sinyal 0:00 / 0:00

Çarşamba günü Fed'in 75 baz puanlık faiz artırımı öncesinde 21.600 dolar civarında seyreden Bitcoin, özellikle Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz artırımlarında yavaşlama sinyali vermesinin ardından yükselişe geçmişti.

Bitcoin yükselişini hafta sonuna da taşıyarak bugün 24.280 dolara kadar çıktı. Günlük yükselişi yüzde 2.4'ü buldu. Böylece Bitcoin son 1 haftada yüzde 8.3 değer kazanmış oldu.

Benzer şekilde bugün yüzde 2.5 yükselerek 1.715 gören Ethereum da dolar bazında yatırımcısına son 1 haftada yüzde 12.3 kazandırdı. Binance Coin son 24 saatte yüzde 3.2, Cardano(ADA) yüzde 2.7, Ripple yüzde 2.6, Solana yüzde 4, Dogecoin ise yüzde 5.7 yükseldi.

116 MİLYAR $ YÜKSELDİ

Son yükselişlerle beraber kripto paraların toplam piyasa değeri 1 trilyon 111 milyar dolara ulaştı. Kripto paraların değeri Fed kararı ve Powell'ın açıklamalarının ardından şu ana kadar 116 milyar dolar arttı.

Fed Başkanı Powell aslında faiz artırımı sonrası yaptığı açıklamada faiz artırımlarında bir noktada yavaşlamaya gittiğini belirtti. Yani eylül toplantısını işaret etmedi. Ancak analistler bu açıklamanın bile risk iştahını artırmaya yettiğine dikkat çekti.

2022'DE YÜZDE 49 DÜŞTÜ

Dünyada artan enflasyon karşısında merkez bankaları faiz silahına sarılırken bu durum yıl genelinde kripto paralarda düşüşün tetikleyicisi oldu. 2022 genelinde 30 Temmuz itibarıyla Bitcoin yatırımcısına yüzde 49.2 Ethereum ise yüzde 54.6 kaybettirdi.

Popüler kripto paraların dolar bazında 2022 performansı:

Kripto para 2022 değişim (%) Bitcoin -49,2 Ethereum -54,6 Binance Coin -44,81 Ripple -56,1 Cardano -61,4 Solana -76,1 Dogecoin -58,6 Polkadat -69,7 Avalanche -78,3 Shiba Inu -64

Özellikle 2021 yılından itibaren kripto paraların sık sık başta Nasdaq olmak üzere borsalarla paralel bir seyir izlediği ifade ediliyor. Buna neden olarak kripto paraların yatırımcı tabanının genişlemesi ve kripto paralara artan kurumsal ilgi gösteriliyor. Buna karşılık pek çok analist ise kesin bir korelasyon olduğunu söylemek için yeterli verinin henüz toplanmadığını belirtiyor.

Yine de 2022 yılında Nasdaq Bileşik Endeksi ile kripto paralar arasında genel bir trend uyuşmasının yaşandığını söylemek yanlış olmaz. Endeks şu ana kadar yüzde 21.7 değer kaybetti.

Analistler kısa ve ortada yeniden Fed'in faiz kararları ve açıklamalarının hem kripto para hem de borsalarda aynı yönde etki yaratacağını öngörüyor.

Fed Açık Piyasa Komitesi'nin bir sonraki toplantısı eylül ayında. Habertürk yazarı Abdurrahman Yıldırım'ın 28 Temmuz'daki yazsında belirttiği gibi Fed'in "piyasaların ağzına bir parmak bal çalıp ‘eylülde gel’" demesiyle eylül ayına kadar özellikle ABD ekonomisine ilişkin veriler yatırımcılar tarafından dikkatle takip edilecek. Enflasyonun yanında Fed karalarında işgücü verileri, tüketici harcamaları ve büyüme rakamları son derece etkili olacak.