116 milyar dolarlık sinyal

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Kripto Para Fed'le başlayan Bitcoin'de yükseliş hafta sonuna taşındı
ABONE OL

Bitcoin'de yükseliş hafta sonuna taşındı

Fed Başkanı Powell'ın çarşamba günü faiz artırımlarında yavaşlama sinyali vermesinin ardından yükselişe geçen Bitcoin bugün 24.200 doların üzerini gördü. Bitcoin son 1 haftada yatırımcısına yüzde 8.3 kazandırırken kripto paraların toplam piyasa değeri de Powell'ın açıklamasından bugüne kadar 116 milyar dolar artarak 1.1 trilyon doları aştı

Fed'le başlayan Bitcoin'de yükseliş hafta sonuna taşındı
116 milyar dolarlık sinyal
0:00 / 0:00

Çarşamba günü Fed'in 75 baz puanlık faiz artırımı öncesinde 21.600 dolar civarında seyreden Bitcoin, özellikle Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz artırımlarında yavaşlama sinyali vermesinin ardından yükselişe geçmişti.

Bitcoin yükselişini hafta sonuna da taşıyarak bugün 24.280 dolara kadar çıktı. Günlük yükselişi yüzde 2.4'ü buldu. Böylece Bitcoin son 1 haftada yüzde 8.3 değer kazanmış oldu.

Benzer şekilde bugün yüzde 2.5 yükselerek 1.715 gören Ethereum da dolar bazında yatırımcısına son 1 haftada yüzde 12.3 kazandırdı. Binance Coin son 24 saatte yüzde 3.2, Cardano(ADA) yüzde 2.7, Ripple yüzde 2.6, Solana yüzde 4, Dogecoin ise yüzde 5.7 yükseldi.

116 MİLYAR $ YÜKSELDİ

Son yükselişlerle beraber kripto paraların toplam piyasa değeri 1 trilyon 111 milyar dolara ulaştı. Kripto paraların değeri Fed kararı ve Powell'ın açıklamalarının ardından şu ana kadar 116 milyar dolar arttı.

Fed Başkanı Powell aslında faiz artırımı sonrası yaptığı açıklamada faiz artırımlarında bir noktada yavaşlamaya gittiğini belirtti. Yani eylül toplantısını işaret etmedi. Ancak analistler bu açıklamanın bile risk iştahını artırmaya yettiğine dikkat çekti.

2022'DE YÜZDE 49 DÜŞTÜ

Dünyada artan enflasyon karşısında merkez bankaları faiz silahına sarılırken bu durum yıl genelinde kripto paralarda düşüşün tetikleyicisi oldu. 2022 genelinde 30 Temmuz itibarıyla Bitcoin yatırımcısına yüzde 49.2 Ethereum ise yüzde 54.6 kaybettirdi.

Popüler kripto paraların dolar bazında 2022 performansı:

Kripto para 2022 değişim (%)
Bitcoin -49,2
Ethereum -54,6
Binance Coin -44,81
Ripple -56,1
Cardano -61,4
Solana -76,1
Dogecoin -58,6
Polkadat -69,7
Avalanche -78,3
Shiba Inu -64

Özellikle 2021 yılından itibaren kripto paraların sık sık başta Nasdaq olmak üzere borsalarla paralel bir seyir izlediği ifade ediliyor. Buna neden olarak kripto paraların yatırımcı tabanının genişlemesi ve kripto paralara artan kurumsal ilgi gösteriliyor. Buna karşılık pek çok analist ise kesin bir korelasyon olduğunu söylemek için yeterli verinin henüz toplanmadığını belirtiyor.

Yine de 2022 yılında Nasdaq Bileşik Endeksi ile kripto paralar arasında genel bir trend uyuşmasının yaşandığını söylemek yanlış olmaz. Endeks şu ana kadar yüzde 21.7 değer kaybetti.

Analistler kısa ve ortada yeniden Fed'in faiz kararları ve açıklamalarının hem kripto para hem de borsalarda aynı yönde etki yaratacağını öngörüyor.

Fed Açık Piyasa Komitesi'nin bir sonraki toplantısı eylül ayında. Habertürk yazarı Abdurrahman Yıldırım'ın 28 Temmuz'daki yazsında belirttiği gibi Fed'in "piyasaların ağzına bir parmak bal çalıp ‘eylülde gel’" demesiyle eylül ayına kadar özellikle ABD ekonomisine ilişkin veriler yatırımcılar tarafından dikkatle takip edilecek. Enflasyonun yanında Fed karalarında işgücü verileri, tüketici harcamaları ve büyüme rakamları son derece etkili olacak.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Fed sonrası Bitcoin ve Ethereum sert yükseldi
KRİPTO PARA Bitcoin'de Fed coşkusu
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Binance Kurucusu Zhao ile görüştü - Haberler
KRİPTO PARA Bakan Nebati Binance CEO'suyla görüştü
Bitcoin Fed'i beklerken düştü
KRİPTO PARA Kripto paralar Fed'i beklerken düştü
Bitcoin'de gerileme
KRİPTO PARA Bitcoin'de düşüş
Bitcoin'de hızlı yükseliş
KRİPTO PARA Bitcoin'de 5 haftanın zirvesi
Bitcoin'de resesyon endişeleriyle düştü
KRİPTO PARA Bitcoin'de resesyon düşüşü
Bitcoin 22.000 doları aştı! Bitcoin ne kadar, kaç dolar?
KRİPTO PARA 5 haftanın ardından 1 trilyon dolar aşıldı
Son dakika: Bitcoin yükseldi, Ethereum uçtu
KRİPTO PARA Kripto paralarda yükseliş
Son dakika: Bitcoin ve Ethereum'da yükseliş
KRİPTO PARA Kripto paralarda yükseliş
Bitcoin haftaya yükselişle başladı
KRİPTO PARA Bitcoin haftaya yükselişle başladı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.