Fed ne zaman faiz kararını açıklayacak, bu ay için piyasalarda beklenti ne yönde?
Fed faiz kararı küresel piyasaların odağında kalmaya devam ediyor. ABD'de açıklanan istihdam raporu ülkede iş gücü piyasasının güçlü kaldığına işaret ederken, iş gücü piyasasına dair alınan olumlu sinyaller Bankanın gevşeme döngüsüne ilişkin belirsizlik oluşturdu; Fed'in bu yıl içerisinde 3 kez faiz indirimine gideceği öngörüleri zayıfladı. Peki, Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, piyasalarda beklenti ne yönde? İşte, Fed faiz kararı hakkında güncel gelişmeler...
Fed'in açıklayacağı Temmuz faiz kararı için geri sayım başladı. Piyasalarda giderek zayıflayan indirim öngörülerine ek olarak, Avrupa Merkez Bankası (ECB) tarafından düzenlenen ECB Merkez Bankacılığı Forumu'nda konuşan Fed Başkanı Jerome Powell, faizleri yeniden düşürmeye başlamadan önce daha fazla veri elde etmek ve tarifelerin etkilerini görmek istediklerini söyledi. Peki, Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, son gelişmeler neler? İşte, detaylar...
FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Fed'in bir sonraki toplantısı, 29-30 Temmuz'da yapılacak. Faiz kararı 30 Temmuz saat 22.00'de ilan edilecek.
2025 HAZİRAN FED FAİZ KARARI NE OLDU?
Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranının sabit tutulması kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi. Açıklamada, bankanın hedeflerinin desteklenmesi amacıyla federal fon oranı hedef aralığının yüzde 4,25-4,50 arasında sabit tutulmasına karar verildiği bildirildi.
FED'İN FAİZ İNDİRME OLASILIĞI ZAYIFLIYOR
ABD'de açıklanan istihdam raporu ülkede iş gücü piyasasının güçlü kaldığına işaret etti. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası kararlarında önemli ağırlığı bulunan iş gücü piyasasına dair alınan olumlu sinyaller Bankanın gevşeme döngüsüne ilişkin belirsizlik oluşturdu. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yıl genelinde toplam 3 kez faiz indirimi yapacağına ilişkin öngörüler zayıflarken, Fed'in eylülde politika faizini 25 baz puan indireceği ihtimali yüzde 88'den yüzde 72'ye geriledi.
Fed'in faiz indirimi beklentilerinin zayıflamasıyla güçlenen dolar endeksinin enerji ve baz metaller üzerinde baskı oluşturabileceğini de belirten analistler, küresel piyasalarda artabilecek oynaklıkla birlikte yatırımcıların daha temkinli hareket edebileceğini de ifade etti.
FED TEMMUZ AYINDA İNDİRİME GİDER Mİ?
Avrupa Merkez Bankası (ECB) tarafından düzenlenen ECB Merkez Bankacılığı Forumu'nda konuşan ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, faizleri yeniden düşürmeye başlamadan önce daha fazla veri elde etmek ve tarifelerin etkilerini görmek istediklerini söyledi.
ABD ekonomisinin oldukça iyi bir konumda olduğunu söyleyen Powell, tarifeler göz ardı edildiğinde enflasyonun beklendiği gibi davrandığını kaydetti. Powell, tarifelerin etkisinin henüz çok fazla görülmediğine dikkati çekerek, yaz boyunca daha yüksek enflasyon verileri beklediklerini anlattı.
Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) üyelerinin büyük çoğunluğunun yılın ilerleyen dönemlerinde faiz oranlarının yeniden düşürülmeye başlanmasının uygun olacağını düşündüğünü dile getiren Powell, enflasyon ve iş gücü piyasasına dair verileri izleyeceklerini söyledi.
Powell, temmuz ayının faiz indirimi için çok erken olup olmadığı sorusuna, "Gerçekten, söyleyemeyeceğim." yanıtını verirken, herhangi bir toplantıda faiz indirimi olasılığını masadan kaldırmayacağını ve bunun verilerin nasıl geliştiğine bağlı olacağını ifade etti.
POWELL'DEN FAİZ İNDİRİMİ AÇIKLAMASI
Tarifeler olmasaydı Fed'in şimdiye kadar faizleri daha fazla düşürüp düşürmeyeceğine yönelik soruya, "Bence bu doğru." yanıtını veren Powell, tarifelerin büyüklüğünü görünce ve tarifelerin bir sonucu olarak enflasyon beklentileri yükselince, beklemeye geçtiklerini kaydetti.
Powell, Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) üyelerinin büyük çoğunluğunun yılın ilerleyen dönemlerinde faiz oranlarının yeniden düşürülmeye başlanmasının uygun olacağını düşündüğünü dile getirerek enflasyon ve iş gücü piyasasına dair verileri izleyeceklerini söyledi. Powell, herhangi bir toplantıda faiz indirimi olasılığını masadan kaldırmayacağını ve bunun verilerin nasıl geliştiğine bağlı olacağını ifade etti.