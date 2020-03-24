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Koronavirüs endişeleri piyasaya hakim olmaya devam ediyor. Salgının ekonomik etkileri her geçen gün derinleşirken dünya genelinde hükümetler ve merkez bankaları da buna paralel bir şekilde ek önlemler alıyor. Bunun son örneği ABD Merkez Bankası (Fed) oldu.

Fed dün sınırsız hazine tahvili ve ipoteğe dayalı varlık alımına başlayacağını açıkladı. Bu esnada dolar 6.60 liranın üzerinde seyrediyordu. Ardından kademeli olarak 5.56'ya geriledi.

Dolar yeni güne ise 5.5240 liradan başladı. Sabah saatlerinde 6.53'ün üzerine çıktı. Yeni günde koronavirüsün yayılma hızı ve buna karşı hem Türkiye hem de dünyada alınan ekonomik tedbirler takip edilmeye devam edecek.

DOLAR ENDEKSİ ÇAKILMADI

Bunun yanında doların ana para birimleri karşısında performansını gösteren dolar endeksi Fed kararı öncesinde 102 puanın üzerinde yani 4 yılın zirvesinde seyrediyordu. Fed kararının ardından ise 101.75'e geriledi. Yani endekste öyle sert bir düşüş yaşanmadı.

Bu sebeple özellikle bugün ve yarın dolardaki değer kaybının anlık bir reaksiyon mu yoksa kalıcı bir fiyatlama mı olduğunu göreceğiz.