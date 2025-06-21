Fed: Tarifelerin etkisini değerlendirmek için henüz erken

ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından ABD Kongresi için yılda iki kez hazırlanan yarı yıllık Para Politikası Raporu'nun haziran sayısı yayımlandı.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın haftaya Kongrede sunacağı raporda, enflasyonun bu yıl yavaşlamaya devam ettiği ancak yine de bir miktar yüksek seyrettiği aktarıldı.

Raporda, iş gücü piyasasının sağlam bir durumda olduğu, istihdam artışının bu yıl bugüne kadar ılımlı bir hızda gerçekleştiği ve işsizlik oranının düşük seviyede olduğu kaydedildi.

Fed'in raporunda, yüksek tarifelerin enflasyon ve istihdam üzerindeki etkilerine ilişkin endişeler ve ekonomik görünüme ilişkin artan belirsizlik nedeniyle hanehalkı ve iş dünyasının güvenine ilişkin göstergelerde bu yıl düşüş olduğu belirtildi.

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'PARA POLİTİKASI FED'İ İYİ KONUMDA TUTUYOR'

Raporda, "Ticaret politikası gelişmeye devam ettiği ve tüketiciler ile firmaların nasıl tepki vereceğini değerlendirmek için henüz erken olduğu için bu yıl tarifelerdeki artışın ABD tüketici fiyatları üzerindeki etkileri oldukça belirsiz." ifadesi kullanıldı.