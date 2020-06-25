Süper Lig´de yarın sahasında İttifak Holding Konyaspor´u konuk edecek Beşiktaş´ta 2 futbolcunun Covid-19 testi pozitif çıktı. Birçok federasyon ve kulüp de siyah-beyazlı ekip için geçmiş olsun mesajları yayımladı.

Mesajlardan bazıları şöyle:

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU

"Yapılan kontroller sonucunda Covid-19 testleri pozitif çıkan Beşiktaş Kulübü futbolcuları ile Beşiktaş camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz."

TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU

"Beşiktaş Futbol Takımı'nda iki futbolcunun Covid-19 testlerinin pozitif çıktığını üzülerek öğrendik. Beşiktaş Kulübü'ne ve testleri pozitif çıkan sporcularına içtenlikle geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

FENERBAHÇE:

"Covid-19 testi pozitif çıkan Beşiktaş Kulübü´nün 2 futbolcusuna geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz. Geçmiş olsun Beşiktaş."

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR:

"COVID - 19 testi pozitif çıkan futbolculara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz. Geçmiş olsun Beşiktaş."

TRABZONSPOR:

"Yapılan COVID-19 testleri sonucunda iki futbolcusunda pozitif vakaya rastlanan Beşiktaş camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, futbolcuların kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz. Birlikte başaracağız."

GALATASARAY:

"Koronavirüs testleri pozitif çıkan Beşiktaş futbolcularına geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını dileriz."

BTCTURK YENİ MALATYASPOR

"Kovid-19 testi pozitif çıkan Besiktas futbolcularına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını diliyoruz."

FRAPORT TAV ANTALYASPOR

"Beşiktaş´ın Covid-19 testleri pozitif çıkan iki futbolcusuna geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ederiz."

AYTEMİZ ALANYASPOR

"Covid-19 testleri pozitif çıkan Beşiktaş Kulübü futbolcuları ile Beşiktaş camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz."

DEMİR GRUP SİVASSPOR

"Kovid-19 testi pozitif çıkan Beşiktaş futbolcularına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını diliyoruz."

GENÇLERBİRLİĞİ

"Covid-19 testi pozitif çıkan iki Beşiktaş futbolcusuna geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz."

YUKATEL DENİZLİSPOR

"Covid-19 testleri pozitif çıkan Beşiktaş Kulübü futbolcularına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz."

GAZİANTEP FK

"Covid-19 testi pozitif olarak sonuçlanan iki futbolcuya ve Beşiktaş camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ederiz."