'Federico García Lorca’nın Acıklı Güldürüsü' Pera Müzesi'nde

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi Öğrenme Programları, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda çocukları ve yetişkinleri tiyatronun yaratıcı dünyasında bir araya getiriyor. 23 Nisan Perşembe, 18.00’de, Pera Müzesi’nin Kesişen Dünyalar: Elçiler ve Ressamlar başlıklı koleksiyon sergisinin yer aldığı katta sahnelenecek BGST Tiyatro’nun “Federico García Lorca’nın Acıklı Güldürüsü” adlı oyunu, 10 yaş ve üzeri çocuklar ile yetişkinleri aynı sahne deneyiminde buluşturuyor.

REKLAM

“Federico García Lorca’nın Acıklı Güldürüsü”, İspanyol şair ve oyun yazarı Federico García Lorca’nın yaşamından, şiirlerinden ve edebi üretiminden izler taşıyan bir sahneleme sunuyor. Lorca’nın kısa yaşamına sığdırdığı yoğun üretimden hareketle hazırlanan oyun, onun sanatını çocukların ve yetişkinlerin birlikte izleyebileceği bir anlatı içinde ele alıyor.

Reji, kurgu ve metin yazımını Aysel Yıldırım ile İlker Yasin Keskin’in üstlendiği; oyuncu kadrosunda Aysel Yıldırım, Duygu Dalyanoğlu, İlker Ergün, İlker Yasin Keskin ve Maral Çankaya’nın yer aldığı oyunda, Kanlı Düğün, Don Cristobita ile Dona Rosita’nın Acıklı Güldürüsü, Eskicinin Tazesi, Yerma ve Kız Kurusu Gül Hanım gibi eserlerden sahneler bir araya geliyor.

REKLAM

Tiyatro ile edebiyatı buluşturan yapım, Lorca’nın yalnızca oyun yazarlığını değil, şiirle, sahneyle ve yaratıcı ifade biçimleriyle kurduğu çok yönlü ilişkiyi de görünür kılıyor. Şairin hayatından kesitlerle zenginleşen oyun, izleyicileri biyografik bir anlatının ötesine geçerek onun sanatsal evrenine yaklaştırıyor. Böylece sahnede hem Lorca’nın yaşamına hem de üretim dünyasına birlikte bakma imkânı doğuyor.

Ücretiz olarak sahnelenecek bu oyunun yanı sıra, Pera Müzesi, 23 Nisan’da kapılarını tüm sanatseverlere ücretsiz olarak açıyor. Ziyaretçiler, müzenin güncel süreli sergisi Suyun Kıyısında: Halil Paşa’nın Yaşamı ve Sanatı’nın yanı sıra, Suna ve İnan Kıraç Vakfı koleksiyonlarından derlenen Kesişen Dünyalar: Elçiler ve Ressamlar, Osman Hamdi Bey, Ağırlık ve Ölçü Sanatı ve Sıradışı Minas sergilerini de gün boyunca ücretsiz ziyaret edebilecek.

Pera Müzesi'nin Kesişen Dünyalar: Elçiler ve Ressamlar sergisinin yer aldığı salonda gerçekleşecek oyun 1 saattir ve ücretsiz.