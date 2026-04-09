        'Federico García Lorca'nın Acıklı Güldürüsü' Pera Müzesi'nde

        Pera Müzesi, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı ücretsiz etkinliklerle kutlamaya hazırlanıyor. 23 Nisan'da kapılarını tüm ziyaretçilerine ücretsiz açacak olan müze, aynı gün 18.00'de BGST Tiyatro'nun "Federico García Lorca'nın Acıklı Güldürüsü" adlı oyununu da sanatseverlerle ücretsiz buluşturacak

        Giriş: 09.04.2026 - 00:02 Güncelleme:
        Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi Öğrenme Programları, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda çocukları ve yetişkinleri tiyatronun yaratıcı dünyasında bir araya getiriyor. 23 Nisan Perşembe, 18.00’de, Pera Müzesi’nin Kesişen Dünyalar: Elçiler ve Ressamlar başlıklı koleksiyon sergisinin yer aldığı katta sahnelenecek BGST Tiyatro’nun “Federico García Lorca’nın Acıklı Güldürüsü” adlı oyunu, 10 yaş ve üzeri çocuklar ile yetişkinleri aynı sahne deneyiminde buluşturuyor.

        Federico García Lorca’nın Acıklı Güldürüsü”, İspanyol şair ve oyun yazarı Federico García Lorca’nın yaşamından, şiirlerinden ve edebi üretiminden izler taşıyan bir sahneleme sunuyor. Lorca’nın kısa yaşamına sığdırdığı yoğun üretimden hareketle hazırlanan oyun, onun sanatını çocukların ve yetişkinlerin birlikte izleyebileceği bir anlatı içinde ele alıyor.

        Reji, kurgu ve metin yazımını Aysel Yıldırım ile İlker Yasin Keskin’in üstlendiği; oyuncu kadrosunda Aysel Yıldırım, Duygu Dalyanoğlu, İlker Ergün, İlker Yasin Keskin ve Maral Çankaya’nın yer aldığı oyunda, Kanlı Düğün, Don Cristobita ile Dona Rosita’nın Acıklı Güldürüsü, Eskicinin Tazesi, Yerma ve Kız Kurusu Gül Hanım gibi eserlerden sahneler bir araya geliyor.

        Tiyatro ile edebiyatı buluşturan yapım, Lorca’nın yalnızca oyun yazarlığını değil, şiirle, sahneyle ve yaratıcı ifade biçimleriyle kurduğu çok yönlü ilişkiyi de görünür kılıyor. Şairin hayatından kesitlerle zenginleşen oyun, izleyicileri biyografik bir anlatının ötesine geçerek onun sanatsal evrenine yaklaştırıyor. Böylece sahnede hem Lorca’nın yaşamına hem de üretim dünyasına birlikte bakma imkânı doğuyor.

        Ücretiz olarak sahnelenecek bu oyunun yanı sıra, Pera Müzesi, 23 Nisan’da kapılarını tüm sanatseverlere ücretsiz olarak açıyor. Ziyaretçiler, müzenin güncel süreli sergisi Suyun Kıyısında: Halil Paşa’nın Yaşamı ve Sanatı’nın yanı sıra, Suna ve İnan Kıraç Vakfı koleksiyonlarından derlenen Kesişen Dünyalar: Elçiler ve Ressamlar, Osman Hamdi Bey, Ağırlık ve Ölçü Sanatı ve Sıradışı Minas sergilerini de gün boyunca ücretsiz ziyaret edebilecek.

        Pera Müzesi’nin Kesişen Dünyalar: Elçiler ve Ressamlar sergisinin yer aldığı salonda gerçekleşecek oyun 1 saattir ve ücretsiz.... 10 yaş ve üzeri çocuklar ile yetişkinlerin katılımına uygun...

        ÖNERİLEN VİDEO

        Gözüne kırlangıç otu suyu damlattı, göremez hale geldi

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yeni keşif görüntüleri
        Yeni keşif görüntüleri
        İran: 10 maddeden 3'ü ihlal edildi
        İran: 10 maddeden 3'ü ihlal edildi
        Aslan, İzmir'de hata yapmadı!
        Aslan, İzmir'de hata yapmadı!
        İran: İlk gemi Hürmüz Boğazı'ndan geçti
        İran: İlk gemi Hürmüz Boğazı'ndan geçti
        Bölgesel istikrar için adres
        Bölgesel istikrar için adres
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Kadınlar CEV Kupası'nda şampiyon Galatasaray Daikin!
        Kadınlar CEV Kupası'nda şampiyon Galatasaray Daikin!
        ABD Başkanı: Anlaşmaya Lübnan dahil değil
        ABD Başkanı: Anlaşmaya Lübnan dahil değil
        34 ilde eş zamanlı dev 'DEAŞ' operasyonu!
        34 ilde eş zamanlı dev 'DEAŞ' operasyonu!
        MGK toplantısı sona erdi
        MGK toplantısı sona erdi
        Hegseth'ten nükleer materyale dair açıklama
        Hegseth'ten nükleer materyale dair açıklama
        Savaşın 40. gününde ateşkes!
        Savaşın 40. gününde ateşkes!
        İspanya'da kiracılar, "kira ödememe" eylemi başlatıyor
        İspanya'da kiracılar, "kira ödememe" eylemi başlatıyor
        ABD Başkanı Trump: İran'la yakın çalışıyoruz
        ABD Başkanı Trump: İran'la yakın çalışıyoruz
        Kentsel dönüşüm kredisine yoğun ilgi
        Kentsel dönüşüm kredisine yoğun ilgi
        Ateşkeste Türkiye'nin diplomatik çabası
        Ateşkeste Türkiye'nin diplomatik çabası
        Çinli şirket Brezilya'da kara listeye alındı
        Çinli şirket Brezilya'da kara listeye alındı
        YouTube’dan 15 yaş altı açıklaması
        YouTube’dan 15 yaş altı açıklaması
        81 ili minyatüre dönüştürdük
        81 ili minyatüre dönüştürdük