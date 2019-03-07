Galatasaray'ın yıldızı Sofiane Feghouli, Fransız basınına açıklamalarda bulundu. Yıldız oyuncu, “Mitroglou’yla Marsilya’daki dönemiyle ilgili konuşmadık. Orada oynadığı süreci unutmalı. Galatasaray’a iyi uyum sağladı. Gördüğüm kadarıyla çok iyi çalışıyor ve kendisini geliştiriyor. Akhisar’a gol de attı ve bu gol takım için çok değerliydi. Bu da kesinlikle ona moral verecektir. Topla fazla buluşmasa da bu durum onun için sorun değil. Saha içerisinde sabırlı kalarak gelen fırsatları değerlendirmeyi biliyor” dedi.

ÖLÜMÜNE SAVAŞMALI

Feghouli, “Az fırsat bulsa da gelen şansları iyi kullanıyor. Tıpkı bir tilki gibi. Zamanla bizim oyunumuzu da ezberleyecektir. Galatasaray’da ölümüne savaşmak ve karakterli olmak gerekiyor. Böyle olursanız taraftarlar sizi kabullenir ve saygı

duyar. Mitroglou zamanla takıma daha fazla katkı sağlayacaktır” yorumunu yaptı.