İHA

Diyarbakır’ın asil kuşlarından olan kırktelli güvercini, felçli görünümüyle görenleri şaşırtıyor.

Bu güvercinler süs olarak beslenirken, çok yükseklere uçamadıkları kaydediliyor.

İHA'nın haberine göre güvercinler kuyruklarının duruşlarıyla dikkatleri üzerine topluyor.

Kuş besleyicisi Mehmet Volkan, kuşların ayaklarında da paça olmadığını, kısa kırmızı renkli olduklarını söyledi.

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde özenerek beslediği kırktelli güvercinlerinin soyunun devam etmesi için çevre illere hediye olarak gönderen ve para ile satmayan Mehmet Volkan, güvercinin ele alınmaması gerektiğini, alınırsa hastalanabileceklerini söyleyerek hassas kuşlar olduğunu vurguladı.

Volkan, “Bu kuşlar Diyarbakır’ın asil kuşlarıdır, bizim kendi deyişimizle ‘kırktelli’nin özellikleri felçli gibi gözükmeleri, kafalarının 40 derece dönebilmesidir. Başka bir özellikleri de gezici kuşlar değil.... Diğer güvercinler gibi havada uçmuyorlar. Yerden dama damdan aşağıya doğru uçabiliyorlar, süs kuşlarıdırlar.

Bunların kafa ve kuyrukları birleşiyor, ismi de oradan geliyor. İnsanlar bu kuşları birbirlerine hediye ediyorlar, benden isteyenlere şehir dışına kadar gönderiyorum. Bu kuşlara dokunmuyoruz, dokununca hastalanıyorlar. Hastalandıklarında, bakımlarını kendimiz yapıyoruz, anne yavrusunu terk ettiğinde biz bakıyoruz. 2 çeşit var, kırma kuşları her yerde var ama bunlar orijinal, kafasının kuyruğuna gelmesi ve titremesi orijinalliğini gösterir. Biz beslediğimiz sürece soyları tükenmez. Ben besledikçe çoğalır çoğaldıkça da başka illere göndererek hediye ederiz. Bizde satış yok” dedi.