Felipe Melo: Avrupa Kupası gelecek

İstanbul'a gelen Galatasaray'ın eski orta saha oyuncusu Felipe Melo, kulübün Youtube kanalına konuştu.

"KALİTELİ BİR TAKIMIZ"

Felipe Melo yaptığı açıklamada, "Galatasaray formasının ağırlığını hissettiğiniz zaman onun için mücadele ettiğiniz zaman başarıların gelmemesi söz konusu bile değil. Son yıllarda bunu iyi yapan bir Galatasaray var, kaliteli bir takımız. Az önce de söylediğim gibi rakibimize saygı duyarak, ayaklarımızı yere basarak, Galatasaray formasının kıymetini bilerek oynayacak bir takım seyredeceğimizi ümit ediyorum. Zaten öyle yaptığımız zaman son yıllarda yaptığımız gibi bugün de çok güzel bir başarı ortaya çıkacaktır." dedi.

"AVRUPA KUPASI'NIN GELECEĞİNE İNANIYORUM"

Her oyuncunun ruhuyla oynaması gerektiğini söyleyen Melo, "Ben 41 yaşındayım ve oynadığım bütün kulüplerde giydiğim formayı hissederek, o mücadeleyi vererek, o formayı son saniyeye kadar terletmek için elimden geleni yaptım. Futbolcu yanımdan ziyade en fazla ruhumla tanınan bir oyuncuyum. Önemli olan her oyuncunun bu şekilde hissetmesi." diye konuştu.

Galatasaray'ın kaliteli bir kadrosu olduğunu belirten Brezilyalı futbolcu, "Çok kaliteli bir kadromuz var. Türkiye'de geldiğimiz pozisyon ortada ama mutlaka hedef Avrupa. Bu kaliteli kadro yeter ki hissederek oynasın ve yeter ki sonuna kadar mücadele etsin. Bu formanın ağırlığını iyi taşıyorlar ve taşımaya devam ettiklerinde Avrupa'da kupanın geleceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.