Felix Uduokhai: Önemli olan turu geçmekti!

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında sahasında St. Patricks'i 3-2 mağlup eden Beşiktaş'ta Felix Uduokhai, galibiyet sonrası açıklamalarda bulundu.

"ÖNEMLİ OLAN TURU GEÇMEKTİ"

Rakibimizi tebrik ediyorum, saygı duyulası bir rakip. İlk dakikada gol yedik. Bu tarz durumlarda geri dönmek zor olur. İkinci golü de yedik ama geri dönmeyi istedik. Önemli olan turu geçmekti. Mutluyuz.

"HOCAMIZ DEVRE ARASINDA NET MESAJLAR VERDİ"

Devre arasında hocamız net mesajlar verdi, neleri daha iyi yapmamız gerektiği hakkında. Tek pas, kontrol pas oynamamız gerektiğinden bahsettik. Fırsatlar yaratacaktık, bunu yapacak kalitemiz vardı. Toplu ve topsuz oyunu daha iyi oynayabileceğimizden konuştuk. Topu kaybettikten sonra daha hızlı kaptık. Devre arasında konuştuğumuz ve kırılma noktaları bunlardı.