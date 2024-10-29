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        Fener alayı nedir, ne zaman olur?

        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor. Cumhuriyet coşkusunu yaşamak isteyen vatandaşlar bazı illerin ilçelerinin merkezinde fener alayı yürüyüşüne katılmak için toplanıyor. Peki, fener alayı nedir ve ne zaman olur?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.10.2024 - 13:56 Güncelleme: 29.10.2024 - 13:56
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        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, ülke genelinde büyük bir coşkuyla kutlanırken, bu özel gün için düzenlenen etkinliklerden biri de fener alayıdır.

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        FENER ALAYI NE ZAMAN OLUR?

        Fener alayı, bayram gecelerinde veya çeşitli sosyal ve sportif etkinlikler kapsamında düzenlenen, halkın meşale veya fenerler eşliğinde gerçekleştirdiği gösterilere verilen isimdir. Gündüz yapılan kutlamalara "Zafer Alayı," gece gerçekleştirilenlere ise "Fener Alayı" denir. Özellikle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gibi özel günlerde bu gelenek sıklıkla uygulanır.

        Fener alayları, sadece kutlamalara coşku katmakla kalmaz; aynı zamanda toplumsal bilinci artırmak ve bu önemli günlerin anlamını pekiştirmek amacıyla da düzenlenir.

        Katılımcılar, ellerindeki ışıklarla sokaklarda ilerlerken marşlar veya sloganlar eşliğinde birlik ve beraberlik içinde hareket ederler. Bu etkinlikler, toplumun bir araya gelmesini sağlayarak, coşkulu anlar yaşatır.

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        29 EKİM 2024 FENER ALAYI NEREDE YAPILACAK?

        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla, Taksim Cumhuriyet Anıtı ve Vatan Caddesi'nde resmi törenler düzenlenecek. Şişli Atatürk Evi önünde, Bağdat Caddesi'nde ve Kartallı Kazım Meydanı'nda birçok yürüyüş ve fener alayı etkinliği gerçekleştirilecek.

        Salı günü saat 16.00'da Maltepe sahilinde SOLOTÜRK gösteri uçuşu yapacak. Saat 19.23'te Kartallı Kazım Meydanı'ndan Kartal Meydanı'na 'Büyük Fener Alayı Yürüyüşü' gerçekleştirilecek.

        Ataşehir'de saat 19.30'da fener alayı düzenlenecek ve Ataşehir Bulvarı'nda DJ Del Castio performans sergileyecek.

        Beşiktaş'ta saat 18.00'de başlayacak fener alayının ardından, 20.30'da Barbaros Meydanı'nda Athena konseri gerçekleştirilecek. Eyüpsultan'da ise fener alayı saat 18.00'de başlayacak ve 20.00'de Artistanbul Feshane'de Melek Mosso sahne alacak.

        Sancaktepe'de saat 18.00'de Demokrasi Caddesi'nde fener alayı düzenlenecek, ardından saat 20.00'de Meydan Park'ta Aleyna Tilki konseri olacak. Sarıyer'de fener alayının ardından Çayırbaşı Stadı'nda Anadolu Ateşi gösterisi sunulacak.

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