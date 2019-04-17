Fenerbahçe Başkan Yardımcısı Burhan Karaçam, Fenerbahçe TV’de “Fener Ol” kampanyası ile ilgili bilgiler verdi ve sıkça sorulan soruları yanıtladı.

Kampanya ile ilgili çok sayıda soru aldıklarını ifade eden Başkan Yardımcısı Burhan Karaçam, bu kampanyanın aynı zamanda bir örnek teşkil ettiğini sözlerine ekledi. Yapılan çalışmaları anlatan Karaçam, 412 bin üzerinde işlemin gerçekleştiğini duyurdu.

Burhan Karaçam'ın açıklamaları şöyle:

"Nasıl bir organizasyon içindeyiz ve bu kampanya nasıl bir emek verilerek yürütülüyor? Buradan başlayalım…

Bu kampanyada çok geniş bir taraftar kitlesini hedef aldık ve bunu çeşitli gruplara böldük. Burada bunu basite indirgeyerek 4 grup içine aldım, ama grup sayılarımız çok daha farklı. Özet olarak;

1-Kurumsal, büyük kurumlar.

2- İş sahipleri, iş insanları.

3-Yurt dışındaki Fenerbahçeliler ve Fenerbahçe dostları.

4- Kitlesel grup, gönüllü bireylerimiz.

1-Sayısal olarak baktığımızda kurumsal hedefimiz 600’ün üzerinde. Bu rakam 1000’e kadar da gidebilir.

2-İş insanlarında bu rakam 5 binin üzerinde. Şu anda 4 bin 700 rakamlarına ulaşmış durumdayız. Kişi-kişi, isim-isim bu rakamlara geldik.

3-Yurt dışında bu tamamen tahmini. Oradaki rakamımız derneklerimizin faaliyetlerine de bağlı. Bizim de temaslarımıza da çok bağlı.

4-Bir de esas gönüllü kitlemiz. 1 milyon üzeri katılım olarak diye düşündüğümüz ve hedeflediğimiz bireylerimiz. Taraftarlarımız, camiamızın fertleri. Her kesimden gelenler ve Fenerbahçe dostları.

Bu ayırdığımız gruplarla nasıl bir temas içerisindeyiz? İletişimi ne şekilde kuracağız?

1-Kurumlara bire bir gidiyoruz. Randevular alınıyor. Görüşmeler yapılıyor. Sadece kurum sahipleriyle değil aynı zamanda kurum çalışanları da kampanyaya katılıyorlar. Dolayısıyla zaman gerektiren ve emek alan bir durum.

2- İkinci grupta birebir görüşmeler olduğu gibi, sayıda çok yüksek olduğu için bir takım daha küçük gruplar salon toplantılarını organize ederek; bu gruplara ulaşmak hedefindeyiz. Bu çalışamalar başlamış durumda.

3- Köln'de 17 Mart’ta yaptığımız toplantıyla, yurt dışı organizasyonlarına başladık. Bunlarda da bire bir görüşmeler, grup ve salon toplantılarımız var.

4- Dördüncü grup olan gönüllü bireylerde ise burada çok daha fazla kanal ve çok daha fazla temas imkanı kuruyoruz. İlkini 4 Nisan gecesi Fenerbahçe TV’de hep birlikte lansmanını yaptığımız o programdı. Sosyal medyayı çok etkin kullanıyoruz. Yine burada da çeşitli grup ve salon toplantılarımız var. Saha çalışmalarında bire bir teması da hedefliyoruz. Birçok uygulanacak sosyal etkinliklerle sürekli bu kampanyanın içinde tutacağız.

Birinci grupla ilgili olarak 2 Yönetim Kurulu Üyemiz tamamen bu konuya odaklanmış durumda.

İkinci grubun sorumluluğunu 5 Yönetim Kurulu Üyesi üstlenmiş durumda.

Yurt dışında 3 Yönetim Kurulu Üyemiz organize oluyor. Dünya’nın her köşesindeki Fenerbahçelilere ulaşacak organizasyon içerisindeyiz.

Dördüncü gruptan ben sorumluyum. Benimle birlikte 20 gönüllü bölge yetkilimiz var. O 20 yetkilimiz, 40 il ve alan sorumluları ile bir arada çalışıyorlar. Alan sorumlularına destek olan 4 binin üzerinde saha sorumlumuz var. Burası tam bir kitle organizasyonu içerisinde hareket ediyor ve bu ekipler tamamen saha içinde çalışmalarına devam ediyorlar. Örneğin Cuma günü İzmir’e gideceğim. Mayıs’ta Adana Mersin bölge toplantılarına katılacağım. Ankara’da olacak. Haftalar itibariyle organizasyonlar devam edecek.

Buralardan Kulübümüze nasıl kaynak aktarımı yapılacak?

Kurumsallarla birebir görüşme yaptığımız için, buna direkt katkı diyoruz. Çeşitli kanallardan da olabilir. Doğrudan doğruya kulübe de verebilirler. Banka hesaplarımıza aktarabilirler. Çek yazabilirler. Çeşitli taksitlerle de ödeme yapabilirler.

İkinci grupta ön gördüğümüz ödeme kanallarımız; kredi kartı. En önemli kanalımız Bu ilk sırada yer alıyor. Bankalardan havale ve eft ile bu katkıları elde ediyoruz. Burada da 5 banka ile çalışıyoruz. 5 bankanın dışında da birçok bankadan buralara gelebilir. Herkesin farklı banka hesapları var.

Bir benzer durum yurt dışında da geçerli. Yurt dışından kerdi kartları ve çeşitli banklardan eft ve havale ile ödeme yapılabilir. Kurmuş olduğumuz sistem Amerika’dan bile sorunsuz ödemelerin, katkıların gelmesine imkan sağlıyor. Sistem tıkır tıkır çalışıyor. Yurt dışında yaşayan Fenerbahçelilere tekrar sesleniyorum. Çok kolay katkıda bulunabilirler. Bir de Avrupa için havuz banka kullandık. Bunların hepsi fenerbahce.org/fenerol adresine girdiklerinde tüm detayları burada görebilirler. Sistemdeki küçük engeller bir hafta içinde tamamen kaldırıldı.

Dördüncü grupta kredi kartı, havale ve eft'nin yanı sıra Türkiye içinde SMS ile ödeme yapılabiliyor. 3 telefon operatörümüz SMS yoluyla ve tamamen bedelsiz olarak, aynı zamanda buradaki bankalarda herhangi bir bedel talep etmeden kampanyamızı destekliyorlar. Yoğun olarak kullanılan kanalda SMS oldu.

Aynı zamanda bizzat kulübe gelip katkıda bulunmak isteyenler içinde makbuz karşılığında bu katkılarını alabiliyoruz.

Bugüne kadar ne oldu? 414 binin üzerinde işlem gerçekleştirildi.

Dün itibariyle kredi kartıyla yapılan işlem sayısı: 59 bin küsür. 60 bin rakamını yarın geçmiş oluruz.

Yurt dışı da dahil gelen eft ve havale: 33 bin küsür. Hafta sonu da bu alanda 50 bini geçeriz diye tahmin ediyorum.

Ve gönüllü bireylerden gelen SMS rakamı 322 bini geçti. Burada her bir işlem 20TL.

Bir de burada birinci kurumsal grupta da 120’ye yakın temas yapıldı. Orada gidecek çok daha uzun yolumuz var. Çünkü birinci grubun temasları ve görüşmeleri epey zaman alıyor ama o da programlamış vaziyette. Hem İstanbul’da hem de İstanbul dışında bununla ilgili çalışmalar olacak.

Bunların hepsine baktığımız zaman ilk 11 günlük süre içinde 414 binin üzerinde bir işlem gerçekleştirildi. Bu SMS’lerle ilgili olarak tekrar eden mükerrer olan SMS’ler de vardır ama bu rakam bugüne kadar hiç denenmemiş olan modelin ilk 10 günü için çok önemli bir rakam. Tabii hedeflediğimiz milyonlar içinde bu rakam şu anda ilk aşamada olduğu için Fenerbahçe’nin gücünü tam olarak yansıtmıyor ama ilerleyen zaman içerisinde ulaştıkça ve kampanyamız sahiplenildikçe ki çok iyi sahiplenildiğini medyadan bize gelen haberlerle, medyadan gelen bilgilerden bunları görüyoruz. Tabanda çok olumlu ve pozitif karşılanmış ve çok yapıcı dönüşleri aldığımız bir kampanya oldu. O bakımdan ben gerek bu ay sonu olsun gerek mayıs sonu olsun gerekse bu kampanyanın hedefleri açısından olsun, bu konuda çok fazla bir endişe taşımıyorum. Kaldı ki kampanyamızın bir bölümü sürekli gündemde olacak, sürekli uygulama içinde olacak ve böyle bir yapı içinde bu çalışıyor. Buna ilave olarak da belirli aralıklarla çok daha farklı sosyal etkinliklerle camiamızın karşısına çıkacağız ve onların desteklerini, onları üzmeden imkanları çerçevesinde alma gayreti içinde olacağız ve alacağımıza inanıyorum. Bu dar boğazdan da biraz zahmetle, biraz uğraşarak, biraz terleyerek ama aşacağız diye bakıyorum.

Bugüne kadar spor kulüpleri tarafından yapılmış kampanyaları katlayarak geçmiş durumdayız

Şunu ifade etmekte fayda var: Bugüne kadar spor kulüpleri tarafından yapılmış kampanyaları katlayarak geçmiş durumdayız. Bir spor kulübü olarak bizim bir sorumluluğumuz daha var, o da şu; bu kampanyanın biz diğer kulüplerimize de hem ilham kaynağı hem de cesaret kaynağı olmasını istiyoruz. Bugün kulüplerin gelmiş olduğu noktada kendi gelirleriyle karşı karşıya kaldıkları giderlerini karşılayabilmeleri pek mümkün değil. Dolayısıyla bütün kulüpleri sonunda kendi öz kaynaklarına dönmek durumundalar. Bu kısa vadeli bir proje değil, kısa vadeli bir kampanya değil. Biz burada çok önemli bir başka fonksiyonu daha yerine getiriyoruz. Biz, kendi taraftarlarımızla ilgili çok önemli veri topluyoruz, bilgi topluyoruz. Bugün 414 bin işlem karşılığında bir veri tabanımız oluşacak ve bu veri tabanıyla ilgili biz ilerde birçok projede bize destek olacaklarına ben gönülden inanıyorum. Bu güçlerle, bu kaynaklarla bunları sürekli harekete geçirerek ve onlarla sürekli kulüp arasında sağlıklı bir iletişim kurarak biz sürdürebileceğiz ve hedeflerimize ulaşabileceğiz. Burada önemli bir konu daha var; biz, orta ve uzun vadede kaynaklarımızın önemli bir kısmını kendi özümüzden, kendi camiamızdan elde etmek durumundayız. Başka türlü finansal bağımsızlığımızı koruyabilmemiz, sürdürebilmemiz mümkün değil. Dolayısıyla bu kampanya bizim hem kısa vadeli hedeflerimizi oluşturmak, gerçekleştirmek açısından hem de orta ve uzun vadeli hedeflerimizi gerçekleştirmek açısından çok önemlidir.

Taraftarlarımızın gönderdiği destek videoları bizlere ekstra cesaretlendiriyor ve inancımızın pekişmesine neden oluyor. Benim de çok hoşuma gidiyor, çünkü o videolar birçok kaynaktan geliyor ama geldiği önemli kaynaklardan bir tanesi de bizim gönüllü bireyler yani çeşitli bölgelerden gelenlerdir. Türkiye’nin ve Avrupa’nın bu kadar geniş kesiminden sesimizin duyulmuş olması, ‘Fener Ol’ kampanyasının benimsenmesi ve herkesin Fener olmak için bu kadar heyecanlı, bu kadar özverili, bu kadar arzulu bir şekilde bunun içinde yer alması bize destek oluyor.

Fener Ol projesinin ödül alması çok sevindirici

17.Türkiye Spor Ödülleri’nde yılın spor projesi ödülüne layık görülmesi çok sevindirici. Projenin ilk düşünülmeye başlanıldığı andan itibaren içinde olduğum için ve adım adım ne kadar büyük emekle, özveriyle bunların gerçekleştiğini bildiğim için taraftarımızın, camiamızın şunu da bilmesinde fayda var: Hemen hemen herkes yaptığı her katkıyı gönüllülük bağıyla yapıyor. Yani o çerçeve içinde gerçekleşiyor. Mesela tanıtım filmimizde bize o kadar düşük bir maliyet geldi ki, çünkü çalışan herkes A’dan Z’ye kadar ‘Biz Fenerbahçeliyiz, biz Fenerbahçeli olarak buna katkıda bulunacağız’ dediler. Tanıtım filmindeki oyuncularımız da bizim kendi taraftarımız. Nitekim biz de kendi taraftarımızın filmimizde oynamasını istedik. Dolayısıyla herkes burada gönüllü olarak çalışıyor. Nitekim yapılan işlerle kıyaslandığında maliyeti de çok cüzi. Gönüllülerimiz kendi kaynaklarıyla bu işleri yürütüyorlar. Gönüllük nasıl olur? Gönüllüler bir araya gelince nasıl bir güç oluştururlar? Onun çok güzel ve tarihte iz bırakacak modeli bu.

Bugüne kadar gelen sorular çerçevesinde toparlayabildiğim ve burada yaptığım sunum, sanıyorum birçok konuyu aydınlattı. Eğer eksik bıraktıysak, zaman içerinde bilgi isterlerse bizim de açıklık prensiplerimiz çerçevesinde onu yapma gayreti içerisinde olacağız."