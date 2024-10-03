Fener Rum Patrikhanesi'nden bazı basın ve sosyal medyada çıkan iddialara ilişkin açıklama

Fener Rum Patrikhanesi'nden bazı basın organları ve sosyal medyada Fener Rum Patriği Bartholomeos'un Yunanistan başkenti Atina'da düzenlenen bir etkinlikte "Türkiye’nin bu iki adada terör ortamı yarattığı, köyleri boşaltıp Rumları tutukladığı, yağma, şiddet ve cinayetler yaşandığı, Adaya Rumların yeniden yerleştirilmesinin nasıl gerçekleşeceğine" dair yaptığı iddia edilen konuşmayla ilgili yalanlama geldi.

Patrikhaneden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Sayın Patrik Hazretleri, 19 Eylül 2024’te Yunanistan’a bir ziyaret düzenlemiştir. Patrik Hazretleri’nin Kılkış’ta (Kilkis) başlayan ziyareti Selanik’te devam etmiş ve başkent Atina’da düzenlenen İmroz Konferansı ve Gökçeada Rum Okulları için düzenlenen yardım konseri sonrası son bulmuştur.