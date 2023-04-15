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Fenerbahçe: 2 - Ankaragücü: 1 | MAÇ SONUCU

Fenerbahçe'den tarihi geri dönüş. Sarı-lacivertliler, Süper Lig'in 29. haftasında konuk ettiği Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti. Fenerbahçe ilk 45 dakikada iki kez direğe takılırken, Başkent ekibi 81'de Sowe ile 1-0 öne geçti. 87'de penaltıdan Valencia skoru eşitledi. 90+6'da Crespo attığı golle takımına 3 puanı getiren isim oldu

Fenerbahçe: 2 - Ankaragücü: 1 | MAÇ SONUCU
AA / HABERTURK.COM

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında sahasında MKE Ankaragücü'nü 2-1 yendi. 81. dakikada Ali Sowe'nin attığı golle 1-0 geriye düşen sarı-lacivertliler, Valencia'nın 87. dakikada penaltıdan attığı golle skoru eşitledi. 90+6. dakikada oyuna sonradan giren Crespo, attığı golle Kadıköy'de tribünleri adeta yıktı ve Fenerbahçe'ye 3 puanı getiren isim oldu.

MAÇTA NELER OLDU?

TOP İKİ KEZ DİREKTEN DÖNDÜ
41. dakikada sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Arda Güler'in ceza alanına gönderdiği ortasında Szalai'nin kafa vuruşunda top üst direkten döndü. 45. dakikada yine Arda Güler'in kullandığı köşe vuruşunda bu kez Samet Akaydın'ın kafa vuruşunda top direkten geri geldi.

ARDA'DAN ÜST DÜZEY PERFORMANS
Öte yandan ilk yarıda üst düzey bir performans sergileyen Arda Güler, 44. dakikada 3 rakip oyuncuyu oyundan düşürürken, karşı karşıya yaptığı vuruşta kaleci Gökhan gole izin vermedi.

ŞOK! ANKARAGÜCÜ ÖNE GEÇTİ
81. dakikada Ankaragücü Ali Sowe'un attığı gol ile 1-0 öne geçti. Kendi ceza shası yayından kaptığı topla birlikte ilerleyen Lamine Diack ile Ankaragücü kontra atağında Fenerbahçe savunmasını az adamla yakalandı. Diack sağ kanattan savunma arkasına koşu yapan Sowe'a gönderdiği ara pasında Sowe kaleci ile karşı karşıya kaldı. Sowe'un vuruşunda kaleci İrfan Can Eğribayat topu çelse de topu iyi takip eden Sowe boş kaleye topu ağlara gönderdi.

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AYRINTILI PUAN DURUMU

PENALTI VE SKORA DENGE GELDİ
84'te Fenerbahçe penaltı kazandı. Ceza sahası içinde Matej Hanousek ile İrfan Can Kahveci arasında geçen ikili mücadele sırasında Matej Hanousek'in müdahalesi nedeniyle Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi. Fenerbahçe Enner Valencia'nın penaltıdan attığı gol ile karşılaşmada 1-1'lik beraberliği yakaladı.

SON DAKİKA GOLÜ...
90+6'da Fenerbahçe, Miguel Crespo'nun attığı gol ile 2-1 öne geçti. İrfan Can Kahveci'nin ceza sahası sol çizgiden çevirdiği topta Crespo'nun plase vuruşu Djokanovic'ten döndü. Dönen topu tekrar önünde Crespo bu kez sağ köşeden topu ağlarla buluştu.

Bu sonuçla lider Galatasaray'ın kazandığı haftayı kayıpsız geçmeyi başaran sarı-lacivertliler, 6 puan farkla takibini sürdürdü.

Fenerbahçe: 2 - MKE Ankaragücü: 1

Stat: Ülker

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Serkan Ok, Esat Sancaktar

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Osayi-Samuel, Samet Akaydın, Szalai, Alioski, İsmail Yüksek (Dk. 64 Arao), Zajc (Dk. 78 Crespo), Arda Güler (Dk. 78 İrfan Can Kahveci), Rossi (Dk. 64 Emre Mor), Serdar Dursun (Dk. 46 Pedro), Valencia

MKE Ankaragücü: Gökhan Akkan, Malcuit, Atakan Çankaya, Mujakic, Kitsiou (Dk. 87 Fıratcan Üzüm), Diack, Taylan Antalyalı (Dk. 90+10 Moussiti-Oko), Hanousek, Zahid (Dk. 46 Dokanovic), Emre Kılınç (Dk. 64 Milson), Sowe

Goller: Dk. 81 Sowe (MKE Ankaragücü), Dk. 87 Valencia (Penaltıdan), Dk. 90+6 Crespo (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 45+1 İsmail Yüksek, Dk. 90+10 Osayi-Samuel (Fenerbahçe), Dk. 72 Diack, Dk. 74 Dokanovic, Dk. 84 Hanousek, Dk. 85 Atakan Çankaya, Dk. 86 Kitsiou, Dk. 90+9 Mujakic, Dk. 90+11 Milson (MKE Ankaragücü)

NOTLAR-

ARDA GÜLER
Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler, performansıyla alkış topladı. Özellikle ilk yarıda sergilediği performansla dikkati çeken 18 yaşındaki oyuncu, bir pozisyonda aynı anda 3 rakip oyuncuyu geçerek beğeni topladı.

VALENCIA
Üst üste 6 maçta gol bulmayı başaran tecrübeli santrfor, son oynanan Fatih Karagümrük müsabakasında ise rakip fileleri havalandıramamıştı. Bir haftalık aranın ardından MKE Ankaragücü ağlarını penaltıdan sarsan Valencia, ligdeki 27. golüne ulaştı.

CRESPO
Müsabakanın 78. dakikasında Miha Zajc'ın yerine oyuna giren Crespo, 90+6. dakikada galibiyet golünü attı. Ligde son olarak 9 Ekim 2022'de gol atan Crespo, 6 ay aranın ardından skor üreterek takımına 3 puan kazandırdı.

DAKİKA DAKİKA MAÇ ÖZETİ

8. dakikada Arda Güler'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan uzak köşeye yaptığı vuruşta kaleci Gökhan Akkan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

9. dakikada Arda'nın soldan kullandığı kornerde Samet Akaydın'ın ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda Kitsiou topu kale çizgisi üzerinde uzaklaştırdı.

41. dakikada Arda Güler'in sağdan kullandığı kornerde Szalai'in ceza sahasında yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üst direkten döndü.

44. dakikada ceza yayının gerisinde topla buluşan Arda, Atakan Çankaya'yı çalımladıktan sonra ceza sahasına girdi. Ardından 3 rakip oyuncuyu oyundan düşüren genç futbolcunun karşı karşıya yaptığı vuruşta kaleci Gökhan gole izin vermedi.

45. dakikada Arda'nın soldan kullandığı kornerde Samet Akaydın'ın ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda top direkten oyun alanına döndü. Havalanıp kaleye yönelen meşin yuvarlağı kaleci Gökhan Akkan uzaklaştırdı.

52. dakikada Zajc'ın arka direğe gönderdiği topu Szalai kafayla altıpasın önüne indirdi. Valencia'nın röveşatasında meşin yuvarlak üstten auta gitti.

54. dakikada MKE Ankaragücü gole yaklaştı. Emre Kılınç'ın ceza sahası içi sağında son çizgi üzerinden çevirdiği topu kontrol eden Diack, yakın mesafeden şutunu çekti. Kaleci İrfan Can Eğribayat'in müdahale ettiği meşin yuvarlak kornere çıktı.

81. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. İrfan Can Kahveci'nin kaptırdığı topun ardından başlayan ani atakta meşin yuvarlağın sahibi olan ve kendi yarı sahasını geçen Diack, pasını savunmanın arkasına gönderdi. Topu kontrol eden Ali Sowe, ceza sahasına girmeden şutunu çekti ancak top kaleci İrfan Can Eğribayat'tan döndü. Seken topu altıpasın solunda tekrar önünde bulan Sowe, boş kaleye yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.

84. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Hanousek ile ceza sahasında girdiği ikili mücadelede İrfan Can Kahveci'nin yerde kalması üzerine maçın hakemi Atilla Karaoğlan penaltı kararı verdi.

87. dakikada topun başına geçen Valencia, meşin yuvarlak ile kaleci Gökhan'ı farklı köşelere gönderdi: 1-1.

90+6. dakikada Fenerbahçe öne geçti. İrfan Can Kahveci'nin sol kanatta son çizgiye yakın bir noktada yerden pasında topla buluşan Miguel Crespo, çaprazdan şutunu çekti. Savunmadan dönen meşin yuvarlağı takip eden Crespo'nun ceza sahası içinde yerden yaptığı vuruşta top uzak direğin yanından ağlarla buluştu: 2-1.

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Haberi Hazırlayan : Özer Çak

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