Fenerbahçe, 3. kez 2-0 geriye düştüğü maçta puan aldı!

Öte yandan Fenerbahçe, bu sezon 3. kez 2-0 geriye düştüğü maçta geri dönüşü yakaladı. Ligin 11. haftasında oynanan Beşiktaş derbisinde de 2-0 geriye düşen sarı-lacivertliler, rakibini 3-2 mağlup etti. 13. hafta Rizespor'a konuk olan Tedesco'nun öğrencileri yine 2 farklı mağlup durumdayken mücadeleyi 5-2 kazandı ve hanesine 3 puan yazdırdı. Fenerbahçe, lig maçlarında tabelada 2-0 geride olduğu maçlarda 7 puan topladı.

LİGDE 9. BERABERLİK

Fenerbahçe, Akdeniz temsilcisi karşısında bu sezonki 9. beraberliğini elde etti. Geçtiğimiz hafta da sahasında Kasımpaşa karşısında puan kaybı yaşayan sarı-lacivertliler, dış sahada 5. kez rakipleriyle yenişemedi. Öte yandan son 4 deplasmandan 12 puan çıkaran Fenerbahçe'nin galibiyet serisi de sona erdi. Fenerbahçe, 5 Ekim'de Samsunspor ile golsüz berabere kaldığı karşılaşmanın ardından oynadığı 16 maçta da gol sevinci yaşadı.