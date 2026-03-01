Canlı
        Fenerbahçe, 3. kez 2-0 geriye düştüğü maçta puan aldı!

        Fenerbahçe, 3. kez 2-0 geriye düştüğü maçta puan aldı!

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de Antalyaspor ile 2-2 berabere kalırken, bu sezon 3. kez 2 farklı geriye düştüğü maçta puan aldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.03.2026 - 22:58
        Fenerbahçe'den ligde 9. beraberlik!

        Öte yandan Fenerbahçe, bu sezon 3. kez 2-0 geriye düştüğü maçta geri dönüşü yakaladı. Ligin 11. haftasında oynanan Beşiktaş derbisinde de 2-0 geriye düşen sarı-lacivertliler, rakibini 3-2 mağlup etti. 13. hafta Rizespor'a konuk olan Tedesco'nun öğrencileri yine 2 farklı mağlup durumdayken mücadeleyi 5-2 kazandı ve hanesine 3 puan yazdırdı. Fenerbahçe, lig maçlarında tabelada 2-0 geride olduğu maçlarda 7 puan topladı.

        LİGDE 9. BERABERLİK

        Fenerbahçe, Akdeniz temsilcisi karşısında bu sezonki 9. beraberliğini elde etti. Geçtiğimiz hafta da sahasında Kasımpaşa karşısında puan kaybı yaşayan sarı-lacivertliler, dış sahada 5. kez rakipleriyle yenişemedi. Öte yandan son 4 deplasmandan 12 puan çıkaran Fenerbahçe'nin galibiyet serisi de sona erdi. Fenerbahçe, 5 Ekim'de Samsunspor ile golsüz berabere kaldığı karşılaşmanın ardından oynadığı 16 maçta da gol sevinci yaşadı.

        CHERIF İLK GOLÜNÜ ATTI

        Sarı-lacivertlilerin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Sidiki Cherif, Fenerbahçe'deki ilk golünü Antalya'da kaydetti. Ligde ilk kez 11'de başladığı müsabakada 90 dakika sahada kalan Cherif, 63. dakikada kafayla topu ağlara gönderdi. 19 yaşındaki forvet UEFA Avrupa Ligi'nde Nottingham Forest ile oynanan 2 maça da 11'de başlarken, Süper Lig'de 4 maçta süre aldı.

        Halı sahada kalp krizi: 48 yaşında hayatını kaybetti

        Düzce'de halı sahada futbol oynadığı sırada fenalaşan 48 yaşındaki Murat Kasapoğlu, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. (İHA)

