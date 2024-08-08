Fenerbahçe- Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu heyecanı başlıyor. Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe- Adana Demirspor'u konuk ediyor. Sezona şampiyonluk parolasıyla çıkan sarı- laciverliler, Adana Demirspor maçını kazanarak lige galibiyetle başlamak istiyor. Öte yandan Adana Demirspor sürpriz sonuca imza atarak zorlu deplasmandan puan ve puanlar çıkarmayı hedefliyor. Peki, Fenerbahçe- Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmaya dair detaylar...