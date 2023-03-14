Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar EuroLeague çeyrek final ilk maçında Macaristan ekibi Sopron Basket'i 82-62 mağlup etti.
İki galibiyete ulaşan takımın Dörtlü Final'e yükseleceği eşleşmedeki ikinci müsabaka, 17 Mart Cuma günü Macaristan'da oynanacak.
Salon: Metro Enerji
Hakemler: Petr Hrusa (Çekya), Jelena Tomic (Hırvatistan), Stylianos Simeonidis (Yunanistan)
Fenerbahçe Alagöz Holding: Olcay Çakır 2, Iagupova 13, Meesseman 15, McBride 12, Stewart 20, Sabally 13, Djordjevic, Alperi Onar 3, Raca, Vandersloot 4, Merve Aydın, Stokes
Sopron Basket: Fegyverneky 7, Magbegor 17, Czukor 6, Brooks 9, Turner 9, Epoupa, Kunek 7, Varga, Stankovic, Borondy 7
1. Periyot: 22-19
Devre: 40-35
3. Periyot: 62-58
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