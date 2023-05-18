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Fenerbahçe Arda Güler'in alternatifini buldu: Daichi Kamada!

Fenerbahçe yıldız futbolcusu Arda Güler'in taliplerinin çoğalmasıyla harekete geçti. Yeni sezonda Arda Güler'in takımdan ayrılma ihtimaline karşı alternatif arayışlarına başlayan Kanarya, Frankfurt'un yıldızı Daichi Kamada için devreye girdi

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  • Fenerbahçe Arda Güler'in alternatifini buldu: Daichi Kamada!

    Sarı-lacivertliler iki kupa hedefi sürdürürken, yeni sezon çalışmalarınada hız kesmeden devam ediyor.
  • Fenerbahçe Arda Güler'in alternatifini buldu: Daichi Kamada!

    Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, başarılı performansıyla adında çokça söz ettiriyor.
  • Fenerbahçe Arda Güler'in alternatifini buldu: Daichi Kamada!

    Fenerbahçe, Arda Güler'in Avrupa devlerinin radarına girmesiyle, yeni sezonda genç yıldızın takımdan ayrılma ihtimaline karşı alternatif isimler bakmaya başladı.
  • Fenerbahçe Arda Güler'in alternatifini buldu: Daichi Kamada!

    Arda Güler'den oluşacak boşluğu kaliteli bir isimle doldurmak isteyen Kanarya, aradığı ismi Almanya'da buldu.
  • Fenerbahçe Arda Güler'in alternatifini buldu: Daichi Kamada!

    "farantube.com" sitesinin yaptığı habere göre sarı-lacivertliler, sezon sonunda Alman ekibi Eintracht Frankfurt'la mukavelesi bitecek olan Daichi Kamada için devreye girdi. 
  • Fenerbahçe Arda Güler'in alternatifini buldu: Daichi Kamada!

    "farantube. com" sitesi, "Daichi Kamada, harika teknik becerilere sahip ve ihtiyaca göre birçok farklı bölgede oynayabilen bir futbolcu. Bu sebeple Milan da onu listesine ekledi ve durumunu takip ediyor." satırlarına imza attı.
  • Fenerbahçe Arda Güler'in alternatifini buldu: Daichi Kamada!

    Aynı haberde, "Napoli'nin adı da Kamada'yla anılıyordu ancak bugün itibarıyla transferden çekilmiş gibi duruyorlar. Ancak Kamada'yla ilgilenen tek kulüp Milan değil. Türk ekibi Fenerbahçe'nin de Japon futbolcu için devrede olduğu biliniyor. Oyuncu boşa çıkacağı için yüksek bir yıllık maaş bekliyor. Aynı şekilde menajerlerinin talepleri de bir hayli yüksek olacak." denildi.
  • Fenerbahçe Arda Güler'in alternatifini buldu: Daichi Kamada!

    Yıldız futbolcuya Milan, Borussia Dortmund, Benfica, Newcastle ve Atletico Madrid gibi takımlarından ilgi duyduğu biliniyor.
  • Fenerbahçe Arda Güler'in alternatifini buldu: Daichi Kamada!

    Transfermarkt'a göre piyasa değeri 30 milyon euro olan futbolcunun 30 Haziran'da serbest oyuncu konumuna geçecek olması, taliplerinin iştahını kabartıyor.
  • Fenerbahçe Arda Güler'in alternatifini buldu: Daichi Kamada!

    Bu sezon Alman ekibiyle 44 resmi maça çıkan 1.84 boyundaki oyuncu, 15 gol atarken 6 da asist yaptı.
  • Fenerbahçe Arda Güler'in alternatifini buldu: Daichi Kamada!

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