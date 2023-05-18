Aynı haberde, "Napoli'nin adı da Kamada'yla anılıyordu ancak bugün itibarıyla transferden çekilmiş gibi duruyorlar. Ancak Kamada'yla ilgilenen tek kulüp Milan değil. Türk ekibi Fenerbahçe'nin de Japon futbolcu için devrede olduğu biliniyor. Oyuncu boşa çıkacağı için yüksek bir yıllık maaş bekliyor. Aynı şekilde menajerlerinin talepleri de bir hayli yüksek olacak." denildi.