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        Haberler Bilgi Spor FENERBAHÇE - ATHLETİC BİLBAO MAÇI CANLI İZLE! TRT 1 canlı yayın ekranı ile UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe - Athletic Bilbao maçı canlı izle (FB Avrupa maçı şifresiz izle)

        Fenerbahçe - Athletic Bilbao maçı canlı izle! TRT 1 canlı yayın ekranı ile Fenerbahçe Avrupa maçı canlı izle

        Fenerbahçe Athletic Bilbao maçı canlı izle ekranı araştırılmaya başlandı. UEFA Avrupa Ligi 6. hafta maçında Fenerbahçe, Athletic Bilbao ile karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertliler, ev sahibi avantajını kullanarak İspanyol ekibini devirmek istiyor. Kritik mücadeleyi ekran başından takip etmek isteyen futbolseverler ise ''Fenerbahçe Athletic Bilbao maçı canlı izle'' araştırmasına çıktı. FB Avrupa maçı TRT 1 ekranından canlı olarak takip edilebilecek. İşte, TRT 1 canlı yayın ekranı ile UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe Athletic Bilbao maçı canlı izle ve tüm detaylar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.12.2024 - 13:01 Güncelleme: 11.12.2024 - 13:03
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        Fenerbahçe Athletic Bilbao maçı canlı izle ekranı araştırmaları karşılaşmaya kısa süre kala hız kazandı. UEFA Avrupa Ligi 6. hafta maçında Fenerbahçe ile İspanya ekibi Athletic Bilbao bu akşam kozlarını paylaşacak. Sarı-lacivertliler’in tek hedefi galibiyet. Fenerbahçe Athletic Bilbao maçı canlı izle ekranı taraftarların gündeminde yerini aldı. FB Avrupa maçı şifresiz TRT 1 üzerinden yayınlanacak. İşte, TRT 1 canlı yayın ekranı ile UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe Athletic Bilbao maçı canlı izle…

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        FENERBAHÇE ATHLETİC BİLBAO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında bugün İspanya'nın Athletic Bilbao takımını konuk ediyor.

        İşte Fenerbahçe Athletic Bilbao maçı canlı yayın kanalı, tarihi ve saat bilgileri şöyle;

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        FENERBAHÇE ATHLETİC BİLBAO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Ülker Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe Athletic Bilbao maçı, 11 Aralık Çarşamba günü (bugün) saat 18.30’da başlayacak.

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        FENERBAHÇE ATHLETİC BİLBAO MAÇI HANGİ KANALDA?

        Bosna Hersekli hakem Irfan Peljto’nun yöneteceği Fenerbahçe Athletic Bilbao maçı, TRT 1 ekranından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

        Peljto'nun yardımcılıklarını aynı federasyondan Senad Ibrisimbegovic ve Davor Beljo üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Antoni Bandic olacak.

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        FENERBAHÇE ATHLETİC BİLBAO MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

        Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Becao, Djiku, Mert Müldür, Amrabat, İsmail, Tadic, Szymanski, Maximin, En-Nesyri

        Atletich Bilbao: Simon, Gorosabel, Boiro, Vivan, Yeray, Yuri, Galarreta, Jauregizar (Prados), Inaki, Sancet (Gomez), Guruzeta (Berenguer)

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        FENERBAHÇE ATHLETİC BİLBAO MAÇI CANLI İZLE

        Aşağıda yer alan linkle mücadeleyi canlı olarak izleyebilirsiniz.

        https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

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        11 ARALIK TRT 1 YAYIN AKIŞI

        06.28 İstiklal Marşı

        06.30 Hayallerinin Peşinde

        10.30 Alişan İle Hayata Gülümse

        13.15 Seksenler

        14.30 Masumlar Apartmanı

        17.40 İddiaların Aksine

        17.45 Ana Haber

        18.30 Fenerbahçe - Athletic Bilbao | UEFA Avrupa Ligi

        21.00 Sen Türkülerini Söyle

        00.15 Teşkilat

        02.45 Seksenler

        03.50 Masumlar Apartmanı

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        TRT 1 FREKANS GÜNCELLEME NASIL YAPILIR?

        TRT 1 ekranları üzerinden Şampiyonlar Ligi maçlarını izlemek isteyen kullanıcılar, uydu alıcıları veya kumandaları aracılığıyla frekans güncelleme yapabilirler.

        Ayarlar, kanal ayarları ve manuel ayarlama bölümünden yukarıdaki güncel frekansı girerek karşılaşmaları takip edebilirsiniz.

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        UYDU: Türksat 4A

        Frekans: 11794

        Polarizasyon: V (Dikey)

        Sembol Oranı 30000

        FEC: ¾

        Digiturk: TRT 1 - Kanal 323

        D-Smart: TRT 1 - Kanal 426

        D-Smart: TRT 1 - Kanal 26

        Dijital Kablo: TRT 1 Kablo TV - Kanal 900

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