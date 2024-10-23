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        Fenerbahçe, Avrupa'da 277. kez sahne alacak

        UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında İngiltere temsilcisi Manchester United ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Avrupa sahnesine 277. kez çıkacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 13:21 Güncelleme: 23.10.2024 - 13:21
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        Fenerbahçe, Avrupa'da 277'nci randevuda!
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        UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında yarın İngiltere'nin Manchester United ekibiyle karşılaşacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 277. karşılaşmasına çıkacak.

        Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında bugüne dek oynadığı 276 müsabakada 110 galibiyet ve 109 mağlubiyet yaşarken, 57 maçta sahadan beraberlikle ayrıldı.

        Fenerbahçe, Avrupa kupalarında rakip fileleri 377 kez havalandırırken, kalesinde 393 gol gördü.

        UEFA AVRUPA LİGİ'NDE 139. SINAV

        Fenerbahçe, 2009-2010 sezonuna dek UEFA Kupası ismiyle oynanan UEFA Avrupa Ligi'nde 138 karşılaşmada boy gösterdi.

        Sarı-lacivertli ekip, bu müsabakalarda 61 galibiyet elde ederken, rakiplerine 43 kez kaybetti. 34 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe 194 kez gol sevinci yaşarken, kalesindeki 173 gole engel olamadı.

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        BU KULVARDA 70. İÇ SAHA MAÇI

        Fenerbahçe, Manchester United karşılaşmasıyla UEFA Avrupa Ligi'nde 70. kez taraftarının önünde boy gösterecek.

        Söz konusu kulvarda daha önce 69 iç saha maçı oynayan sarı-lacivertliler, 38 galibiyet, 14 mağlubiyet ve 17 beraberlik yaşadı.

        Fenerbahçe'nin attığı 114 gole rakipleri 69 golle yanıt verdi.

        AVRUPA KUPALARI PERFORMANSI

        Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:

        Organizasyon O G B M A Y
        UEFA Kupası 54 18 10 26 72 91
        UEFA Avrupa Ligi 84 43 24 17 122 82
        Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası 33 9 4 20 30 70
        UEFA Şampiyonlar Ligi eleme 38 14 12 12 56 46
        UEFA Şampiyonlar Ligi 40 11 6 23 42 70
        Avrupa Kupa Galipleri Kupası 9 3 1 5 11 11
        UEFA Konferans Ligi 18 12 - 6 44 23
        TOPLAM 276 110 57 109 377 393
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