        Fenerbahçe, Avrupa'da 295. sınavında! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe, Avrupa'da 295. sınavında!

        UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında yarın Macaristan'ın Ferencvaros ekibini konuk edecek Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 295. maçına çıkacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2025 - 12:23 Güncelleme: 26.11.2025 - 12:23
        Fenerbahçe, Avrupa'da 295. sınavında!
        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı Ferencvaros maçıyla birlikte Avrupa kupalarındaki 295. maçına çıkacak. Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında geride kalan 294 müsabakada 116 galibiyet ve 115 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe, 63 maçta rakipleriyle yenişemedi.

        Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında rakip fileleri 401 kez havalandırırken kalesinde 416 gol gördü.

        2 NUMARALI KUPADA 153. SINAV

        Fenerbahçe, 2009-2010 sezonuna kadar UEFA Kupası ismiyle oynanan UEFA Avrupa Ligi'nde 152 karşılaşmada boy gösterdi.

        Sarı-lacivertli ekip, bu mücadelelerde 66 galibiyet elde ederken 47 maçı kaybetti, 39 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

        Fenerbahçe, bu maçlarda 212 gol sevinci yaşarken kalesindeki 191 gole engel olamadı.

        UEFA AVRUPA LİGİ'NDE ETKİLİ

        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ismiyle oynanmaya başlandığı andan itibaren organizasyonda etkili performans ortaya koydu.

        REKLAM

        Sarı-lacivertliler, bu kulvarda 98 müsabakaya çıktı. Söz konusu karşılaşmalarda 48 galibiyet elde eden Fenerbahçe, 29 beraberlik yaşarken 21 kez mağlup oldu.

        Sarı-lacivertliler, rakip kalelere 140 gol attı, kalesinde 100 gol gördü.

        AVRUPA KUPALARI PERFORMANSI

        Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:

        Organizasyon O G B M A Y
        UEFA Kupası 54 18 10 26 72 91
        UEFA Avrupa Ligi 98 48 29 21 140 100
        Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası 33 9 4 20 30 70
        UEFA Şampiyonlar Ligi eleme 42 15 13 14 62 51
        UEFA Şampiyonlar Ligi 40 11 6 23 42 70
        Avrupa Kupa Galipleri Kupası 9 3 1 5 11 11
        UEFA Konferans Ligi 18 12 - 6 44 23
        TOPLAM 294 116 63 115 401 416
